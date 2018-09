Sprung-Park in Industriestraße?

Wenn es nach dem Willen des Antragstellers geht, soll eine Lagerhalle in der Industriestraße zu einem Indoor Jump Park umgewandelt werden. Dies ist eines der Themen, mit denen sich der Technische Ausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung befasst, die am Mittwoch, 19. September, um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses beginnt. Die Verwaltung hat keine Bedenken gegen das Projekt.

Weitere Themen: Nachträgliche Genehmigung von Stellplätzen in der Hohen Straße, die abweichend von den Festsetzungen des Bebauungsplans hergestellt wurden, und Anbau von drei Balkonen an das Haus Schriesheimer Straße 11. Auch über zwei Auftragsvergaben entscheidet das Gremium. Zum einen geht es um die Beauftragung eines Planungsbüros mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Breslauer Straße“, zu anderen um die Vergabe der Malerarbeiten für das Holzwerk an Rathaus und Domhof an die Firma Stadtmüller (Ladenburg), die mit rund 89 000 Euro das günstigste Angebot vorgelegt hat. kba

