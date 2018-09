Sprunghalle genehmigt

Die mickrige Steinmauer in der Feuerleitergasse wurde im Ausschuss kritisiert. © jaschke

Dürre: Fleißigen „Pflanzenpflegern“ dankte Bürgermeister Stefan Schmutz eingangs der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA): Die Freiwillige Feuerwehr und deren Jugendabteilung seien ebenso wie Bürger dem städtischen Aufruf gefolgt, während der Trockenphase öffentliches Grün zu wässern. „Dadurch ist es gelungen, erhebliche Folgeschäden abzufangen“, sagte Schmutz. Eine genaue Bilanz der Stadtgärtner stehe noch aus.

Trampolin-Halle: Ein „Indoor-Jump-Park“ soll möglichst bald in der früheren Tennishalle, die derzeit als Lagerraum dient, in der Industriestraße entstehen. Der TA gab bei einer Stimmenthaltung mehrheitlich grünes Licht für die Umnutzung, zumal dort mit dem früheren „JumpInn“ schon einmal ein vergleichbares Unternehmen zuhause war. Zwar sei der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Hundert Morgen I“ noch im Entstehen, so Schmutz, doch stehe die geplante Trampolinhalle des neuen Eigentümers einschließlich eines gewissen gastronomischen Angebots nicht im Konflikt mit der noch bestehenden Veränderungssperre.

Rathaus und Domhof: Für rund 88 750 Euro führt die in Ladenburg ansässige Firma Stadtmüller die Malerarbeiten am Holzwerk von Rathaus und Domhof aus. Als günstigster Anbieter gewährleiste diese Firma die erforderliche Leistung, auch wenn sie deutlich unter den Preisen der Mitbewerber liege, weil sie diesen turnusmäßigen Anstrich zum Schutz des Holzes bereits mehrfach ausgeführt habe, so Stadtbaumeister André Rehmsmeier.

Feuerleitergasse 10: Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ kritisierte Uwe Wagenfeld (CDU) das „nicht mal kniehohe Mäuerlein“ am Neubau der Familienheim Rhein-Neckar in der Feuerleitergasse 10. „Ist das alles?“, so fragte der Stadtrat rhetorisch. Die Rekonstruktion der historischen Zwingermauer habe doch nach früheren Angaben zwei Meter hoch sein sollen. Peter Hilger (Freie Wähler) monierte auch, dass der bei den Bauarbeiten beschädigte Eichbaum im Hof inzwischen eingegangen sei. „Wir haben das Thema auf dem Schirm, wollen Ihnen aber im nicht-öffentlichen Teil einen Sachstand geben“, sagte Schmutz.

Waldpark: Auf Anfrage von Herbert Felbek (SPD) erklärte Nicole Ernst-Karch, dass im Reinhold-Schulz-Waldpark derzeit mit Fördermitteln aus dem Kooperationsprojekts „Natur - nah dran“ eine Insekten-Blühwiese entstehe. Von 2016 bis 2020 fördern Landes-Umweltministerium und Naturschutzbund Deutschland (NABU) jährlich zehn Kommunen. Blumenwiesen sollen für mehr biologische Vielfalt sorgen.

Luisenstraße: Dass die Einbahnregelung in der Luisenstraße während des Altstadtfestes „auffallend günstig für die Anwohner“ gewesen sei, stellte Günter Bläß (CDU) fest. Man habe einen Verkehrsgutachter damit beauftragt, Konsequenzen der Variante zu prüfen. Die Ergebnisse wolle man diskutieren, „aber von heute auf morgen ist nichts zu machen“, so Schmutz.

Verkehrskreiselkunst: Auf Anfrage von Petra Erl (SPD) bestätigte Stadtbaumeister André Rehmsmeier die Angaben in dieser Zeitung zum Verkehrskreisel Weinheimer Straße, der zunächst ohne Kunstwerk ausgeführt werden soll. Die Option dazu sei aber vorhanden. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018