St. Gallus bekommt ein neues Gemeindeteam

Sie heißen Dr. Regina Kailich, Monika Wolf, Wolfgang Ibach, Dr. Eva Maria Woll, Dr. Celia Amler, Judith Völker-Menz, Thomas Weick und Oliver Steigerwald. Und sie wollen „Der Kirche Farbe geben“. So lautet jedenfalls das Motto des Familiengottesdienstes am Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr in der katholischen St. Gallus-Kirche, bei dem Pfarrer Matthias Stößer jenes achtköpfige Gemeindeteam für sein Ehrenamt in Ladenburg beauftragen möchte.

Wie Diakon Tomas Knapp mitteilt, stellten sich die genannten Personen in der jüngsten Sitzung des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit (SE) Ladenburg-Heddesheim vor. Bereits seit fast zwei Jahren gibt es diese Gruppe von Gläubigen, die sich regelmäßig treffen und mit der Gründung eines Gemeindeteams beschäftigen. „Sie haben das kirchliche Leben vor Ort im Blick und möchten es stärken und fördern“, so Knapp, der mit Pfarrer Stößer und Gemeindereferentin Silvia Streun das SE-Seelsorgeteam bildet. Das ehrenamtliche Gemeindeteam übernehme Mitverantwortung dafür, dass die Kirchengemeinde lebendig bleibe. „Das geschieht auch durch die Feier der Gottesdienste, in denen die Nähe Gottes zu uns Menschen spürbar werden soll“, führt Knapp weiter aus.

Ebenso bedeutsam sei die „Verkündigung des christlichen Glaubens auf vielfältige Weise und in unterschiedlichen Formen“, zum Beispiel bei der Firmvorbereitung. Beides sei nicht vorstellbar „ohne den Dienst am Nächsten, wenn dieser besondere Nähe und Unterstützung benötigt“. Erfreulicher Weise seien die genannten acht Gemeindemitglieder bereit, sich beauftragen zu lassen und diesen wichtigen Dienst an der Gemeinde in unterschiedlicher Weise zu übernehmen. Knapp betont, dass eine „fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Gemeindeteam in Heddesheim sowie dem Pfarrgemeinderat im Vordergrund der Aktivitäten stehen“ soll.