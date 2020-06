Stadion bald wieder offen?

Zum Riesenfrust der Vereinssportler in Ladenburg, über den diese Redaktion am Donnerstag berichtet hat, nimmt jetzt Bürgermeister Stefan Schmutz Stellung. Und er signalisiert ein Entgegenkommen, wie es sich Petra Klodt als Chefin der Ladenburger Sport-Vereinigung im Gespräch mit dem Reporter erhofft hatte.

Der Grund für den Ärger: Nachdem das Römerstadion nach der wochenlangen, Corona-bedingten Schließung endlich wieder benutzt werden durfte, war es nach wenigen Tagen mit Beginn der zweiwöchigen Pfingstferien schon wieder dicht.

Schließung zu Reparaturen

„Die aktuelle Lage ist sehr misslich, deshalb werden wir prüfen, ob dringende Reparaturen noch in dieser Woche durchgeführt werden können, sodass in der kommenden Woche das Römerstadion für die Vereine wieder zur Verfügung steht“, teilt Schmutz mit. Turnusmäßig sei das Römerstadion in den Pfingstferien, wie immer, aufgrund möglicher Wartungsarbeiten für Vereine gesperrt worden. Dies habe man den Vereinen bereits Ende des Jahres 2019 mitgeteilt.

Im Zuge dessen seien auch die Reinigungszyklen der Sanitärbereiche unterbrochen. „Eine Anfrage der LSV, das Römerstadion auch in den Ferien nutzen zu können, mussten wir daher bereits vergangene Woche absagen, doch leider scheint diese Information nicht weitergeleitet worden zu sein, sodass jetzt eine sehr aufgeregte bis aggressive Grundstimmung der Verwaltung entgegenschlägt“, erklärt Bürgermeister Schmutz. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020