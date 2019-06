Stadion „komplett zugeparkt“

„Das Parken am Römerstadion ist zurzeit eine Katastrophe“, sagte Stadtrat Herbert Felbek (SPD) am Mittwoch im Gemeinderat der Stadt Ladenburg und forderte die Verwaltung zum Handeln auf: „Da muss man etwas machen!“ Offenbar hatten Freibadbesucher an den bisher heißesten Tagen dieses Jahres auch Grünflächen und Fußwege „komplett zugeparkt“, so Felbeks Feststellung.

Er zeigte sich davon überzeugt: „Da wäre kein Rettungswagen mehr durchgekommen.“ Momentane Ausnahmezustände mögen den Lufttemperaturen geschuldet sein. Doch rufen Felbeks Äußerungen auch eine ähnlich lautende Kritik aus den Reihen des Fußballvereins (FV) 03 in Erinnerung: Bei der jüngsten Hauptversammlung hieß es, dass die Kapazitäten der bisherigen Parkflächen für die geplante neue Sporthalle im Römerstadion nicht ausreichen würden. pj

