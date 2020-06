Stadion öffnet am Montag

Das städtische Römerstadion in Ladenburg soll ab Montag, 8. Juni, tatsächlich wieder geöffnet sein. Dies teilte Petra Klodt, die Vorsitzende der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV), am Freitag mit. Am Vortag habe sie aus dem Rathaus die „definitive Zusage erhalten, wonach organisatorisch alles geklärt“ sei.

Hintergrund: Nachdem das Stadion nach wochenlanger Corona-bedingter Schließung zur Freude von vielen Kindern und Jugendlichen wieder benutzt werden durfte, war es nach wenigen Tagen mit Beginn der zweiwöchigen Pfingstferien schon wieder zugesperrt. Bürgermeister Stefan Schmutz begründete dies unter anderem mit turnusmäßigen Wartungsarbeiten, räumte aber Kommunikationspannen ein und sah eine „missliche Lage“ (diese Redaktion berichtete).

Klodt kündigte am Freitag an, nun auch die vereinseigene Jahnhalle schrittweise für den Sport wieder zu öffnen. „Unter strengen Vorgaben“ sei an diesem Tag bereits die erste Trainingsstunde geplant. Richard Seipp vom Budoclub hätte sich eine Freigabe auch der städtischen Turnhalle an der Astrid-Lindgren-Schule fürs Jugendtraining spätestens ab 8. Juni gewünscht. Die Verwaltung peilt jedoch erst Mitte Juni an. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020