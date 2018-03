Stadt beteiligt sich an „Earth Hour“

Anzeige

Am Samstag, 24. März, sollen von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr rund um den Globus die Lichter ausgehen. Hierzu ruft der WWF mit seiner Umwelt- und Klimaschutzaktion „Earth Hour“ auf. Weltweit aufgefordert sind Privatpersonen und Institutionen. Viele Tausend Städte beteiligen sich und hüllen symbolisch ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit. Auch die Stadt Ladenburg ist wieder dabei und schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung von Rathaus, Wasserturm sowie den Kirchen aus, um so ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Bürgermeister Stefan Schmutz wünscht sich, dass sich möglichst viele Ladenburgerinnen und Ladenburger an der Aktion beteiligen. red