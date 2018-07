Stadt erlässt Grillverbot

Anzeige

Bahnhof: Nachdem nun auch der Aufzug an Gleis 1 am Bahnhof in Betrieb genommen wurde (wir berichteten ausführlich), warte die Stadt darauf, dass die Bahn „in den nächsten Tagen“, so Bürgermeister Schmutz, auch noch den Ticketautomat umsetze, so dass die Bildschirmanzeige besser lesbar sei. Bei der Aufzugtechnik sei laut Bahn noch „die eine oder andere Feinjustierung nötig“.

Blütenblätter: Nach Beschwerden von Anwohnern will die Stadtverwaltung massenhaft abgefallene Blütenblätter und Blütenstaub der vielen Japanischen Schnurbäume entlang der Trajanstraße von einem Reinigungsfahrzeug entfernen lassen. Die vorübergehend angezeigten Halteverbote sollten deshalb befolgt werden, damit die Kehrmaschine freie Fahrt hat.

Weinheimer Straße: Als Nachbarn des künftigen Baugebiets Nordstadt-Kurzgewann forderten Hans-Michael Höhle und Hans-Peter Strobel aus den Weihergärten ein 50er-Tempolimit und Blitzer für die Weinheimer Straße, was allein für eine spürbare Beruhigung sorgen würde, so die Bürger. Die Situation sei bekannt, sagt Schmutz. Man werde durch bauliche Maßnahmen auf der Kreisstraße eine deutliche Verbesserung in Bezug auf Lärm und Geschwindigkeit erzielen können. Künftig wolle man direkte Anwohner über bevorstehende Baumaßnahmen besser informieren.

Rüge: Rathausmitarbeiter Hartmut Müller kritisierte in der Bürgerfragerunde den kürzlich beschlossenen Nachtbus und warf Bürgermeister sowie Gemeinderat „Geldverschwendung“ vor. Außerdem prangerte er angeblich veraltete Fragebogen einer Organisationsstudie für die Verwaltung an. Schmutz mahnte: „Ich nehme das zum Teil als private Äußerung eines Einwohners, aber als Rathausmitarbeiter müssen Sie sich mit Äußerungen über Dienstvorgänge zurückhalten, und ich bitte Sie, das nicht mehr zu wiederholen.“ pj

