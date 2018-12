Stadt hofft auf Fördermittel des Landes

Benzstraße: Der Erschließung des Neubaugebiets „Östlich der Benzstraße“ auf dem ehemaligen ABB-Gelände steht nichts mehr im Wege: Nachdem das Landratsamt kürzlich die wasserrechtliche Erlaubnis erteilte, kann der Bauträger je nach Witterung ab Februar 2019 mit dem Straßen-, Kanal- und Leitungsbau loslegen. Dies teilte Bürgermeister Stefan Schmutz in der Gemeinderatssitzung mit. Es sollen 94 Reihenhäuser mit jeweils 136 bis 144 Quadratmeter Wohnfläche und drei Vollgeschossen mit Satteldach entstehen sowie 55 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern.

Kirchenstraße: Als Einwohner bemängelte Hartmut Müller den „miserablen Zustand“ des noch nicht erneuerten Pflasterbelags in der Kirchenstraße. Der so genannte „Lückenschluss“ war aufgrund von Bestell- und Lieferzeiten bei den Pflastersteinen aufgeschoben worden. Dieses Argument sei „nicht zu akzeptieren“, so Müller. Bürgermeister Schmutz: „Wir wollen schauen, ob wir die Steine schneller bekommen können.“

Jugendgemeinderat: „Wir wollen dem Gemeinderat ein wenig einheizen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Das kündigte Fabian Steigerwald als Vorsitzender des Jugendgemeinderats (JGR) augenzwinkernd an, als sich die neugewählten zwölf Vertreter am Ratstisch vorstellten. Seine Stellvertreterin ist Dicle Günes. Künftig steht bei jeder Sitzung ein Tisch mit Mikrofon für Jugendvertreter bereit. „Betonen Sie Ihre Interessen laut und fordernd“, ermutigte Bürgermeister Schmutz die sieben Mädchen und fünf Jungs.

Pumptrack-Anlage: Am Skater-Platz soll eine Pumptrack-Anlage entstehen (wir berichteten). Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats schreibt nun die Verwaltung in Abstimmung mit dem Jugendgemeinderat die Maßnahme für insgesamt rund 60 000 Euro aus. Der neue Jugendgemeinderat, dessen Vorgängergremium bereits 19 000 Euro an Spenden eingeworben habe, werde sich möglichst um weitere 11 000 Euro kümmern, so Bürgermeister Schmutz. Der Pflegeaufwand für diesen 46. Spielplatz in der Stadt sei „überschaubar“, so Stadtbaumeister Rehmsmeier.

Schulen: Um unter anderem WC- und Heizungsanlagen in Werkrealschule Unterer Neckar und Dalberg-Grundschule zu sanieren, sollen Landesfördermittel aus einem eigens dafür geschaffenen Fonds beantragt werden. Seit 5. November ist das Leitungsteam der Dalberg-Grundschule wieder komplett, wie Bürgermeister Schmutz jetzt mitteilte: Die neue Konrektorin und Stellvertreterin von Kirsten Lather heißt Cornelia Oehmichen.

Auftragsvergaben: Einstimmig vergab der Rat Aufträge in Höhe von rund 70 100 Euro für den Mannschaftstransportwagen (MTW 2) der Freiwilligen Feuerwehr an zwei Fachfirmen. Für 121 500 Euro liefert die Firma Alexander Bürkle (Mannheim) im Frühjahr 2019 LED-Straßenleuchten für die Ladenburger Oststadt. Die Montage übernimmt der städtische Bauhof.

Gutachter-Ausschuss: Der Ladenburger Architekt und Sachkundige für Immobilienbewertung Lucas Juhl ist neues ehrenamtliches Mitglied im Gutachterausschuss. Dem Gremium gehörten außerdem Hans Kuhn (Vorsitzender), Helmut Medelsky (Vize), Michael Salinger, Holger Ueberrein, Peter Diemer, Horst Kohl und Norbert Gölz an. pj

