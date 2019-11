Stadt ist noch zu wenig radfreundlich

Von einer radfahrerfreundlichen Stadt ist Ladenburg noch ein gutes Stück weit entfernt. Zu diesem Schluss kommt man nach Lektüre des geplanten Radwegekonzepts. Das Gutachten des Karlsruher Fachbüros Koehler & Leutwein aus dem Jahr 2018 war am Mittwochabend Thema im Gemeinderat. Bevor es endgültig beschlossen wird, bekommen am Montag, 25. November, um 19 Uhr im Domhof die Einwohner Gelegenheit, „Stellung zu beziehen und Ergänzungen mitzuteilen“, so Bürgermeister Stefan Schmutz.

Das 65-seitige Gutachten steht auf der städtischen Internetseite (https://bit.ly/2pnpFtm) und liegt zur Einsicht im Rathausflur im zweiten Obergeschoss aus. Ein Fazit der Verkehrsplaner lautet, dass ein „durchgehendes, sicheres und attraktives Radwegenetz Grundvoraussetzung für eine häufigere Nutzung des Fahrrades“ sei. So legt die Studie „Konfliktstellen“ wie unsichere Querungen, zu hohe Bordsteine, Belagsschäden oder mangelhafte Beschilderungen dar. Aber auch Lösungen werden aufgezeigt: 46 Teilmaßnahmen schlagen die Planer vor, die mit der städtischen Umweltfachfrau Anna Struve ausgearbeitet wurden.

„Einiges ist bereits erledigt“, sagte Stadtbaumeister André Rehmsmeier in der Sitzung vor dem Hintergrund, dass die Studie aus dem Jahr 2018 stammt. „Hohe Priorität“ hat es für ihn, die alte Industriegleis-Trasse in der Weststadt als Radweg in Richtung Kern- und Nordstadt zu realisieren. Ein weiteres Ergebnis des Gutachtens: Da der bis 2025 geplante Radschnellweg nicht durch die Stadt hindurchführe, sei mit einer geringen Abnahme im Rad-Durchgangsverkehr zu rechnen, weshalb die Radverkehrsanlagen vorerst nicht auf deutlich größere Radverkehrsmengen ausgelegt sein müssten. Deshalb gelte es, die Verkehrssicherheit anzupassen.

Nordstadt anbinden

Als „zeitnah umsetzbar“ empfehlen die Planer Maßnahmen in Wallstadter, Weinheimer und Schriesheimer Straße, die das Radwegenetz und die Sicherheit der Radler „in erheblichem Maße verbessern“ würden. Durch das entstehende Neubaugebiet Nordstadt sei auch die lokale und regionale Einbindung dieses Stadtteils voranzutreiben. Die Erweiterung der Abstellanlagen insbesondere am Bahnhof und an den Schulen sollte zeitnah angestrebt werden. Als weitere, bald mögliche Maßnahme gilt den Gutachtern die Umsetzung einer eigenen Fahrradspur auf der immer stärker befahrenen Heidelberger Straße nach Neubotzheim.

Als eher mittel- bis langfristig realisierbar, aber gleichwohl wichtig, sehen die Planer einen separaten Tunnel für den Radverkehr unter der Bahntrasse im Bereich Bahnhof an. „Das Konzept zeigt, dass umfangreiche Arbeiten abzuwickeln sind“, sagte Stadtrat Max Keller (Grüne). Ladenburg habe aber alle Voraussetzungen, Fahrradstadt zu werden. „Das Konzept ist nur ein erster Schritt und Sicherheit ist für uns das größte Thema“, so Bernd Garbaczok im Namen der SPD-Fraktion.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019