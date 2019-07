Stadt kauft Wasserturm zurück

16 Jahre nach dem Verkauf an den Seckenheimer Architekten Karlheinz Erny geht der Wasserturm an die Stadt Ladenburg zurück. Das hat der bisherige Eigentümer auf Nachfrage des „MM“ bestätigt. Der Vertrag sei am Donnerstag im Rathaus Ladenburg von einem Weinheimer Notar beurkundet worden. Bürgermeister Stefan Schmutz lehnte jede Stellungnahme dazu ab.

Ein umfangreicher Fragenkatalog, den die Redaktion am Donnerstagabend per E-Mail an den Bürgermeister übermittelt hatte, blieb unbeantwortet. Telefonisch war er am Freitag weder im Rathaus noch auf dem Handy zu erreichen. Auf eine erneute Nachfrage per Kurznachricht antwortete er schließlich auf gleichem Weg: „Ich bitte um Verständnis, dass wir Gerüchte nicht kommentieren.“

Dass die Stadt den Turm zurückkaufen will, steht offenbar schon länger fest. Angeblich gibt es einen Geldgeber, der die auf rund 250 000 Euro geschätzten Kosten der Sanierung übernehmen will. Voraussetzung dafür sei der Rückkauf. „Die Stadt will den Turm behalten, sanieren und unverändert lassen“, sagt der Verkäufer unter Berufung auf deren Aussagen. Ein Bürgerverein solle sich in Zukunft um die Unterhaltung kümmern.

Neben einem Museum war bei den Planungen der Vergangenheit auch Gastronomie immer wieder ein Thema. Sogar ein Sternekoch aus Paris habe Interesse signalisiert und Gespräche mit der Stadt geführt, sei aber abgewiesen worden, berichtet Erny. Knackpunkt bei den Gesprächen war offenbar immer wieder das Grundstück. Die Parzelle umfasste laut Eigentümer nur den eigentlichen Turm und einen schmalen Streifen rundherum, der für das Aufstellen eines Gerüstes erforderlich wäre. Insgesamt ist das eine Fläche von 179 Quadratmetern. Banken hätten zur Finanzierung allerdings ein größeres Grundstück gefordert. Dies hätte die Stadt zusätzlich verkaufen müssen, doch dazu sei sie nicht bereit gewesen.

Pläne für Wohnung

Eine Nutzung als Wohnung galt lange Zeit als ausgeschlossen. Bei einem Rundgang der SPD im September 2017 hieß es dann, das sei ebenfalls denkbar. Erny selbst hat nach eigenen Angaben auch hierfür Pläne entworfen und sie der Stadt auf deren Wunsch zur Verfügung gestellt. „Das wäre eine tolle Wohnung geworden“, zeigt sich der Architekt überzeugt. Allerdings hätte es auch dafür einen Anbau geben müssen. Mit der Nutzung nur des Turms wäre das aufgrund der geringen Fläche nicht möglich gewesen.

„Ich bedauere es sehr, dass das Museum nicht zustande gekommen ist“, sagte Erny: „Ich hätte das gerne verwirklicht.“ Bis September muss er den Turm räumen und eine neue Unterbringungsmöglichkeit für seine Sammlung von Radios, Plattenspielern und Hifi-Geräten aus der Zeit seit 1900 zu finden.

Mit dem Rückkauf durch die Stadt geht eine fast unendliche Geschichte doch noch zu Ende. Erny wollte ursprünglich ein Museum für seine Sammlung von Musikspielgeräten und Tonträgern einrichten, und zwar rechtzeitig zur kleinen Landesgartenschau (Grünprojekt) 2005. Das Projekt verzögerte sich jedoch.

Zum Grünprojekt rückte der 42 Meter hohe Turm dennoch in den Mittelpunkt. Als Leuchtturm wurde er zum weithin sichtbaren Markenzeichen des Grünprojektes, eine Idee des Stuttgarter Landschaftsarchitekten Christof Luz.

