Stadt lädt zum Empfang

Bürgermeister Stefan Schmutz lädt alle Bürger am Sonntag, 20. Januar, zum Neujahrsempfang der Stadt Ladenburg ein. Beginn ist um 11.15 Uhr in der Martinsschule, Hirschberger Allee 2. Im Mittelpunkt stehen neben der Neujahrsrede des Bürgermeisters die Ehrungen für herausragendes ehrenamtliches Engagement. Nach der Premiere im vergangenen Jahr werden nun Bürger ausgezeichnet, die sich im kulturellen Bereich in Ladenburg einsetzen.

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr einen Impulsvortrag. Dr. Friedemann Vogel lebt mit seiner Familie in Ladenburg und ist Professor für Sozio- und Diskurslinguistik am Germanistischen Seminar der Universität Siegen. Er spricht über „Demokratie im Alltag: Sprache und Medien der Partizipation“.

Kleines Programm

Musikalisch umrahmt wird der Neujahrsempfang von der Schülerband Die crazy Schülers der Martinsschule. Das Jugendzentrum „Die Kiste“ wird ebenfalls mit einem Programmpunkt vertreten sein. Besucher haben auch die Gelegenheit, die Mietfahrräder von VRNnextbike zu testen. Zudem können sie sich über drei regionale und nachhaltige Initiativen und Projekte, die neu oder in Ladenburg geplant sind, informieren: die Draußenschule, maggi´s unverpackt und die Marktschwärmerei. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019