Stadt ruft zu Tag der Tat im Römerstadion auf

„Tag der Tat“: So hat die Stadt Ladenburg eine Aktion getauft, die am kommenden Samstag, 10. November, von 9 bis 15 Uhr erstmals stattfindet. Es geht darum, das Römerstadion als eine der wichtigsten Sport- und Freizeitstätten winterfest zu machen. „Da das Gelände sehr weitläufig ist, können diese Arbeiten nicht allein vom Personal des städtischen Bauhofs erledigt werden“, erläutert die Pressestelle im Rathaus auf Anfrage die Hintergründe.

Im Gespräch mit den vier Vereinen, die das Römerstadion nutzen, sei diese Idee entstanden: „Die Sportler, die das ganze Jahr über vom Römerstadion profitieren, leisten an diesem Tag einen Beitrag und setzen ein Zeichen der Mitverantwortung“, teilt Bürgermeister Stefan Schmutz mit. Er freut sich, dass alle angesprochenen Vereine Unterstützung zugesagt haben. Zwar richtet sich der Aufruf zum „Tag der Tat“ also in erster Linie an Mitglieder von Athletik-Sport-Verein (ASV), Fußball-Verein (FV) 03, Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) und Baseball-Club „Romans“. Wer die Aktion jedoch unterstützen will, darf sich gerne beteiligen. „Wenn möglichst viele anpacken, verteilt sich die Arbeit auf mehr Schultern und man ist schneller fertig“, so Schmutz. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs wirken freilich ebenso tatkräftig mit. Für Material und Verpflegung sorgt die Stadt.

„Wir sind dabei“

Nun könnte man einwenden, dass es Aufgabe der Stadt sei, ihren Bauhof personell so auszustatten, dass die Stadionpflege vollumfänglich gewährleistet ist. Hinzu kommt, dass sich die genannten Vereine mit jährlich 7200 Euro an den Personalkosten für Platzwart Franco Marini beteiligen, der offiziell 15 Stunden in der Woche beschäftigt ist. „Das Personal des Bauhofs unterstützt die im Römerstadion aktiven Vereine sowie Schulklassen das ganze Jahr über mit Pflege- und Instandhaltungsarbeiten“, nimmt Schmutz dazu Stellung. Wartung und Bereitstellung des Stadions für den Sportbetrieb bezuschusst die Stadt Ladenburg allein im aktuellen Haushalt 2018 mit 223 800 Euro.

„Wir sind dabei“, teilt deshalb Thomas Thieme mit. Vom „Tag der Tat“ verspricht sich der 03er-Chef „noch mehr öffentliches Verständnis für die Sportanlagen“. Für viele scheine es selbstverständlich zu sein, dass eine solche Anlage optimal nutzbar zur Verfügung stehe. „Wie aufwendig die Instandhaltung ist, wissen aber nicht alle“, stellt Thieme fest. Auch die LSV-Vorsitzende Petra Klodt hofft auf rege Beteiligung, da diese „schöne Anlage Vereinen und Bürgern zur kostenlosen Nutzung“ bereitstehe. „Da ist ehrenamtliches Engagement für ein paar wenige Stunden ein Zeichen der Wertschätzung dieses Angebots“, so Klodt. Am kommenden Samstag gehe es „nicht um das Tagesgeschäft, das durch Bauhofmitarbeiter und mit großem Einsatz durch Platzwart Marini geleistet werde, sondern um die Bewältigung eines saisonal bedingten hohen Arbeitsaufkommen in dem weitläufigen Gelände“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018