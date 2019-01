Stadt steckt Millionenbeträge in Schulen und Kindergärten

2019 wird ein spannendes Jahr für Ladenburg, aber auch für Stefan Schmutz ganz persönlich: Beim gestrigen Neujahresempfang im Foyer der Martinsschule teilte der Bürgermeister mit, dass das zweite Kind der Familie Schmutz unterwegs ist. Deswegen konnten Frau und Tochter nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Dann streifte er vor den rund 500 Zuhörern, darunter der Bundestagsabgeordnete Karl Lamers (CDU) sowie die Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne) und Gerhard Kleinböck (SPD), kurz Probleme wie Brexit, Klimawandel und das Auseinanderdriften der Gesellschaft in Deutschland. Dem könne man auch in Ladenburg etwas dagegensetzen: „Dass wir als Stadtgesellschaft zusammenstehen.“

Stadt schrumpft nicht

Es sei „eine spannende Zeit“, fuhr der Bürgermeister fort und ging auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen ein. Noch 2016 habe das Statistische Landesamt für Ladenburg ein Schrumpfen bis 2035 vorhergesagt. Doch bald werde die Bevölkerung nahe an die Marke von 14 000 kommen, betonte Stefan Schmutz. Denn: „Die Bauaktivitäten in unserer Stadt sind enorm, und sie werden auf absehbare Zeit auch nicht mehr nachlassen.“

Dass Ladenburg eine „attraktive Adresse“ sei, bringe aber auch Nachteile mit sich. Viele könnten sich Wohnraum hier nicht mehr leisten, und man müsse reagieren, um die Vielfalt zu erhalten: Grundstücke nicht immer an den vergeben, der den höchsten Preis zahlt, sondern an den mit dem besten Konzept. Deshalb werden Verwaltung und Gemeinderat für die städtischen Grundstücke im Bereich Nordstadt ein entsprechendes Vermarktungskonzept entwickeln.

Eine wachsende Stadt benötige eine wachsende Infrastruktur, fuhr Schmutz fort. Deswegen stehen in den kommenden Jahre n Investitionen in Höhe von rund 20 Millionen Euro an. Der Ausbau der Kinderbetreuung ist nötig, so Schmutz: „Wir müssen da besser und schneller werden.“

Auch das Thema „Barrierefreiheit“ möchte der Bürgermeister 2019 in den Mittelpunkt stellen. So soll das Altstadtpflaster „rollatortauglicher“ werden. Ebenfalls gehen möchte er weitere Schritte zum Bau einer neuen Sporthalle im Bereich Römerstadion. 2021 soll sie eingeweiht werden.

Zum Thema Verkehr forderte der Bürgermeister die Ladenburger auf, „private Flächen als zusätzliche Stellplätze zu nutzen oder die eigene Garage ihrer ursprünglichen Nutzung zuzuführen“. Bei Messungen an verschiedenen Stellen wurden laut Schmutz, regelmäßig „massive Geschwindigkeitsübertretungen“ festgestellt. Nun will er mit dem Kreis Gespräche über Verkehrsüberwachung führen. Um diese Probleme zu lösen, möchte Schmutz auch die Infrastruktur für Fahrräder ausbauen. Der Gemeinderat habe dies durch die Erhöhung der dafür vorgesehenen Mittel auf 120 000 Euro erleichtert.

Der Bürgermeister freut sich auf das 25. Triathlonfestival, das bereits ausgebucht ist: „Ich selbst habe noch einen Startplatz in der Staffel ergattert.“ Ein Musikfestival werde es wohl nicht geben, aber Schmutz kündigte für Oktober eine neue Veranstaltung an: einen Antikmarkt rund um den Bischofshof. In diesem Jahr möchte die Verwaltung mehr Leistungen online anbieten und das Bürgerbüro am Rathaus eröffnen. Eine Debatte soll weit über 2019 hinausgehen, so Schmutz: „Lassen Sie uns eine Antwort auf die Frage geben, wie wir im Jahr 2030 leben wollen.“ Dazu möchte er einen Bürgerbeteiligungsprozess anstoßen.

Zwei Premieren gab es. Die Moderation übernahm nicht Stefan Schmutz, sondern seine Assistentin Nicole Hoffmann. Auch neu: Einen „Impulsvortrag“ über „Demokratie im Alltag: Sprache und Medien der Partizipation“ hielt Friedemann Vogel, Professor für Sozio- und Diskurslinguistik. Leider fand der Vortrag zu einem hochaktuellen Thema nicht die gebührende Beachtung. Aufmerksamere Zuhörer hatten die Crazy Schülers der Martinsschule und eine Band des Jugendzentrums, die für die musikalische Umrahmung sorgten.

