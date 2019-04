Stadt übt Vorkaufsrecht aus, Käufer klagt

Neues Profilfach: Am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) kann ab kommendem Schuljahr 2019/20 wunschgemäß das neue Profilfach IMP eingeführt werden, was für „Informatik, Mathematik und Physik“ steht (wir berichteten). Das Regierungspräsidium in Karlsruhe habe es genehmigt, teilte Bürgermeister Stefan Schmutz mit. „Eine gute Entscheidung, die den Schulstandort weiter aufwertet“, sagte Schmutz.

„Fahrradstadt“: Beim „Fahrrad-Klimatest“, einer bundesweiten Zufriedenheitsumfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), belegt Ladenburg Platz 32 unter 186 vergleichbaren Städten. Mit der Note 3,4 habe man besser als der Durchschnitt in Ladenburgs Größenklasse abgeschnitten, so Bürgermeister Schmutz. Laut Testbericht seien viele Einbahnstraßen für Radfahrer geöffnet, gebe es ein gutes Angebot öffentlicher Leihfahrräder und seien Ziele zügig erreichbar. Doch gebe es leider häufiger Fahrraddiebstahl, schlechte Führung an Baustellen und wenig Abstellflächen. Die Bewertung sei Ansporn, Mängel abzustellen und den „bravourösen“ zweiten Platz beim regionalen Wettbewerb „Stadtradeln“ von 2018 dieses Jahr ab 18. Mai noch zu verbessern, so Schmutz.

Vorkaufsrecht: Was nach Auskunft von Bürgermeister Schmutz „selten bis nie“ vorkommt, musste jetzt aus Sicht der Stadtverwaltung doch einmal sein: Der Gemeinderat beschloss, das städtische Vorkaufsrecht eines 5000 Quadratmeter großen Grundstücks im Langgewann nördlich der Weinheimer Straße auszuüben. Dies erachte der potenzielle Käufer zwar als strittig und habe widersprochen, doch seien an dieser Stelle Kindergarten und -Krippe für das Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann vorgesehen, was ein öffentliches Interesse begründe.

„Bellengärten“: Mit dem Beschluss des Bebauungsplans „Bellengärten I“ als Satzung hat der Gemeinderat die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine mögliche Bebauung des städtischen Areals neben einer Tankstelle an der Schriesheimer Straße gesetzt. Wann, wie und wo genau auf der Fläche gebaut werde, sei nicht Gegenstand dieses Verfahrens gewesen, betonte Bürgermeister Schmutz. Die bestehende frühere Betriebswohnung auf dem Grundstück, in der zurzeit Geflüchtete untergebracht sind, wäre vor einer Bebauung abzureißen.

„Tag der Tat“: Nach der erfolgreichen Premiere im Herbst soll das städtische Römerstadion am Samstag, 4. Mai, bei der 2. Gemeinschaftsaktion „Tag der Tat“ von neun bis 15 Uhr fit für den Sommer gemacht werden. Alle Einwohner und Stadionnutzer sind eingeladen, zu helfen.

Heckenschnitt: Ein kritischer Leserbrief an den „MM“ zum Thema Rückschnitt der Freibadhecken gab Anlass zur Nachfrage von Max Keller (B´90/Grüne). Nach Auskunft von Stadtbaumeister André Rehmsmeier seien die Hauptarbeiten Ende Februar gelaufen, im Hinblick auf das Naturschutzrecht also noch rechtzeitig. Wegen Sturmschäden habe man Anfang März nacharbeiten müssen, auch aus Sicherheitsgründen entlang des Fuß- und Radwegs am Freibadzaun. „Das geht dann vor“, so Rehmsmeier. pj

