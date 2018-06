Stadt versteigert Fanta 4-Alben

Anzeige

Vor 10 000 Fans läuteten „Die Fantastischen Vier“ am 8. Juni das Ladenburger Musikfestival ein: Die vier Stuttgarter Hip-Hopper Thomas D., Smudo, Michi Beck und And Ypsilon sorgten im Rahmen Ihrer „Captain Fantastic“ Tour für ein grandioses Konzert auf der ausverkauften Ladenburger Festwiese. Eine besondere Erinnerung an dieses Live-Spektakel können sich nun Konzertbesucher oder Fans der Fantastischen Vier sichern.

Vor dem Konzert signierten die vier Künstler drei Schallplatten ihres aktuellen Albums „Captain Fantastic“. Alle drei Exemplare möchte die Stadt Ladenburg nun für einen guten Zweck versteigern. Die Sammlerstücke werden vom 28. Juni bis 8. Juli im Online-Auktionshaus Ebay: www.ebay.de ,im Rahmen der Auktion „Die Fantastischen Vier – Captain Fantastic LP NEU & SIGNIERT (Live in Ladenburg)“ versteigert.

Der Erlös der Auktion geht zu gleichen Teilen an das Jugendzentrum Kiste, die Jugendhilfeeinrichtung Mirabelle sowie an die Veranstalter des ersten internationalen Filmfestivals Ladenburg. Die Stadt wünscht allen Teilnehmer an der Auktion viel Spaß und freut sich auf zahlreiche Gebote für einen guten Zweck. red