Stadt weiht Römergarten ein

Die Stadt Ladenburg sieht sich „um eine Attraktion reicher“, so Bürgermeister Stefan Schmutz am Sonntag: Der neuangelegte Römergarten wurde am Vormittag Unterstützern des Projekts und Kommunalpolitikern vorgestellt.

Die rund 50 Quadratmeter große Anlage befindet sich im ehemaligen Bereich des Zwingers auf dem Flachdach über der römischen Abteilung des städtischen Lobdengau-Museums. Der

...