Stadt will bei Bahnknotenmitreden

Von den Planungen zum Bahnknotenpunkt Mannheim ist die Stadt Ladenburg „nicht unmittelbar tangiert“, stellte Bürgermeister Stefan Schmutz am Mittwoch im Gemeinderat fest. Das Vorhaben sei aber dennoch ein Thema für die ganze Region. Seit längerem stehe die Verwaltung deshalb in regelmäßigem Austausch mit dem Rhein-Neckar-Kreis darüber. Dessen Forderungen bei einem Treffen dieser Tage in Mannheim, zu dem jedoch weder Ladenburg noch Nachbargemeinden eingeladen worden seien, unterstütze man, so Schmutz.

Pläne „eine Blackbox“

Wie berichtet, pocht Landrat Stefan Dallinger auf Planungsalternativen, die dem Lärmschutz an den Strecken sowie der Ausweitung des S-Bahn-Verkehrs stärker Rechnung tragen. Außerdem solle der Knotenausbau von einem „Projektbeirat“ begleitet werden, in dem auch Vertreter und Bürgerinitiativen aller an den Strecken liegenden Gemeinden nördlich und südlich von Mannheim dabei seien.

„Das ist unabdingbar, dass die Anliegergemeinden jetzt in der heißen Phase beteiligt werden“, stimmte Grünen-Stadtrat Alexander Spangenberg dem Bürgermeister zu, „denn die Pläne der Bahn sind eine Blackbox und wir brauchen mehr Transparenz.“ pj

