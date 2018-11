Stadt will Denkmalpreis ausloben

Eigentümer, die ihr Haus in der Ladenburger Altstadt und deren Umgebung besonders gelungen sanieren, sollen künftig einen Preis erhalten, den Stadt und Heimatbund gemeinsam ausschreiben. Dies ist den Unterlagen für die Sitzung des Technischen Ausschusses am kommenden Mittwoch zu entnehmen, die um 18 Uhr im Rathaus beginnt. Das Gremium soll den entsprechenden Grundsatzbeschluss fassen.

Vorgesehen ist, dass die ausgewählten Bauherren ein Preisgeld von maximal 2000 Euro erhalten, zudem eine Urkunde und eine Plakette, die an dem sanierten Haus angebracht werden soll. Die Auszeichnung würde alle drei Jahre von Stadt und Heimatbund vergeben. Die Vorschläge sollen von Mitgliedern des Gemeinderats, des Heimatbunds, von der Stadtverwaltung sowie von Architekten und „versierten Bürgern“ kommen. Die Auszeichnung erhalten nur private Eigentümer.

Die Initiatoren verbinden mit der Schaffung des Preises Erwartungen und Hoffnungen. Aus den Unterlagen zur Sitzung: „Diese Auszeichnung soll die Motivation der Hauseigentümer zu nachhaltigen Sanierungsmaßnahmen fördern und bewusst machen, dass die Altstadtsanierung für Stadt und Hauseigentümer eine dauerhafte Aufgabe ist.“ Erstmals 2019 möchte die Verwaltung den Preis vergeben. Bis dahin sollen Entwürfe für die Plakette geschaffen und dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Ladepunkte vor der Tiefgarage

Noch ein weiterer Grundsatzbeschluss steht in der Ausschuss-Sitzung an: zur Aufstellung einer Ladesäule mit zwei Ladepunkten für Elektrofahrzeuge durch die MVV Energie AG auf dem öffentlichen Parkplatz vor der Zufahrt zur Tiefgarage unter dem Rathaus. Mit rund 15 000 Euro beziffert die Verwaltung die Gesamtkosten. Davon werden 10 800 Euro über Zuschüsse gedeckt, die aber nicht an diesen Standort gebunden sind.

Zudem hätte die Verwaltung gern vom Ausschuss den Auftrag, ein Konzept zur Schaffung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu erstellen.

