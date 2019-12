Stadt will Gruppen weiterhin unterstützen

Die „grundsätzliche wichtige Arbeit“ der ehrenamtlichen Arbeitskreise (AK) in der bisherigen ZukunftswerkStadt in Ladenburg betonte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats aufgrund einer Anfrage von Klaus Ehry in der Fragerunde für Einwohner. Das Mitglied des früheren Arbeitskreises Berufsfindung fürchtet, dass die Stadt 5000 Euro aus Spenden und Preisgeldern nicht mehr rechtzeitig an den Verein „B hoch drei: Bildung, Beratung und Berufsfindung“ zurücküberweist, der sich gerade in Gründung befindet. „Sie sollen ihre Mittel erhalten“, sicherte Schmutz zu. Man werde alle Tätigkeiten der bisherigen AK im Umweltschutz, Stadtmarketing, bei Senioren und Bildung auch künftig unterstützen.

Die AK-Gelder treuhänderisch zu verwalten, sei allerdings aufgrund des neuen Haushalts- und Rechnungswesens nicht länger möglich. Deshalb seien alle AKs aufgefordert worden, sich eine neue Rechtsform zu geben. Mit Ausnahme von „B hoch drei“ wollen alle zu Abteilungen eines Dachvereins werden, der „Wir für Ladenburg“ heißen sollte. Ausgerechnet diesen Namen hatte dann aber die für die neuen Einkaufsgutscheine zuständige Agentur im Internet als „gemeinsamen digitalen Ort für Ladenburger Gewerbetreibende“ verwendet. Nun wird ein neuer Vereinsname gesucht. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019