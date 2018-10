Stadt will „ökologische Wende“ fördern

Wie kommt die Energiewende an der Basis voran? Leute wie Andreas Gißler arbeiten mit viel Herzblut und Sachverstand daran, Verbraucher mit ökologischem Strom aus der Region zu versorgen. „Wir wollen auch Ladenburg zur Sonnenstadt machen“, sagt der hauptberufliche Lehrer als ehrenamtlicher Vorstand der Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG). Im Ladenburger Rathaus informierte Gißler darüber, wie man sich finanziell an einer weiteren Solarstromanlage in der Römerstadt beteiligen kann.

„Wir wollen mit dieser fortgesetzten Kooperation einen Beitrag zur ökologischen Wende leisten“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz eingangs vor rund 20 Zuhörern. Wie berichtet, tankt der neue Elektrolaster (E-Scooter) des städtischen Bauhofs Solarstrom, den eine Photovoltaikanlage der HEG seit vergangenem Donnerstag auf dem Dach der Maschinenhalle klimafreundlich erzeugt. Dass die Module dort in zwei Himmelsrichtungen ausgerichtet sind, kommentierte Gißler so: „Eine Nord-Dachseite in Ladenburg ist heute so gut wie eine Südseite in Kiel.“ Klimagunst und Technik machten es möglich. Die Anlage habe 80 000 Euro gekostet, sei 75,6 Kilowattpeak groß und liefere jährlich 64 800 Kilowattstunden, was dem Verbrauch von 30 Zweipersonenhaushalten entspreche.

Wie man Anteilseigner der HEG werden könne, führte Gißler ebenso aus. Ein Beteiligungspaket für 1000 Euro besteht aus zwei Genossenschaftsanteilen in Höhe von je 100 Euro und einem Darlehen über 800 Euro, das mit drei Prozent auf 20 Jahre verzinst ist. Über diese Beteiligung hinaus gibt es auch die Möglichkeit, über die HEG regional produzierten Öko-Strom zu beziehen. Die 2010 aus einer studentischen Initiative heraus gegründete HEG betreut 20 Bürgersolaranlagen. Eine davon befindet sich schon seit 2012 auf dem Dach der Ladenburger Merian-Realschule, eine weitaus größere unter anderem in Mannheim-Straßenheim. Zusammen mit 500 Unterstützern wurden bislang zwei Millionen Euro investiert.

„Bis 2025 alles solar“

„Bis 2025 die Region mit Solarstrom zu versorgen“, so lautet das Ziel der HEG. Über die in der Branche „einmalige Transparenzleistung“ der Dachgenossenschaft „Bürgerwerke“, einem deutschlandweiten Verbund von Bürger-Energiegesellschaften, sei jederzeit einsehbar, wo der Strom herkomme. „Wenn im Bund schon nichts passiert, müssen wir es halt machen“, fand einer der rund 20 Zuhörer. „Wenn Sie Unternehmer oder Bekannte begeistern können, ihr Dach zur Verfügung zu stellen, melden Sie es der HEG“, sagte Grünen-Stadtrat Alexander Spangenberg. Der Chef des örtlichen Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND), der die HEG 2012 nach Ladenburg gelotst hatte, wies darauf hin, dass keine Gesellschaft so gewissenhaft geprüft werde wie eine Genossenschaft.

Info: www.heidelberger- energiegenossenschaft.de

