Stadt will Sport und Kultur mit Millionen fördern

Hier soll die neue Sporthalle im Römerstadion entstehen. Peter Jaschke (pj)

Bei der Haushaltsdiskussion im Ladenburger Gemeinderat gab es bei den Vorberatungen eine große Menge an Themen, die im Januar 2021 dann behandelt und beschlossen werden sollen (wir berichteten):

Gewerbe am Neckarkanal: Im geplanten Baugebiet „Wohnen und Gewerbe“ rund um den bis 2020 frei werdenden ABB-Standort entlang der Wallstadter Straße in Ladenburg sind bestimmte Nachnutzungen ausgeschlossen. Um örtliche Betriebe auf der Suche nach Gewerbeflächen in der Stadt zu halten und neue hinzuzugewinnen, will die Verwaltung zusammen mit der Nachbargemeinde Ilvesheim die Idee eines interkommunalen Gewerbegebiets am Neckarkanal weiterverfolgen. Um das „Projekt in Fahrt zu bringen“ sieht der Ladenburger Etatentwurf 50 000 Euro für Vorprüfungen und Planungsleistungen eines externen Büros vor, erklärte André Rehmsmeier als Leiter der technischen Abteilung bei den Vorberatungen.

1,3 Millionen Euro für den Sport: Für den europaweiten Wettbewerb und die Ausschreibung zum Bau der geplanten Dreifeldsporthalle im Römerstadion, aber auch für neue Leitungsrohre und Heizungsanlagen sowie den Brandschutz in bestehenden Sportstätten sind für 2021 im Haushalt 1,3 Mio. Euro veranschlagt. „Das ist eine Position, die sich sehen lassen kann“, findet Bürgermeister Stefan Schmutz. Was sich viele Aktive schon lange wünschen, soll im kommenden Jahr wahr werden: Die schwache Mikrofonanlage in der Lobdengauhalle wird erneuert. Dafür und weitere Maßnahmen stehen 60 000 Euro bereit.

Kultur schafft Mehrwert: Angesichts des städtischen Zuschussbedarfs für Stadtbibliothek (360 500 Euro), Lobdengau-Museum (229 500), Musikschule (217 000) und Stadtarchiv (94 700) stellte Bürgermeister Schmutz fest: „Kultur muss man sich leisten können, und das können und wollen wir, weil Kultur einen Mehrwert an anderer Stelle schafft.“ So sind auch für die 2021 bevorstehende Sanierung von Denkmälern wie Altes Rathaus, Sebastianskapelle, Martinstor und Stadtmauer Mittel eingestellt.

Lob für Laubsammler: Die Laubsammelaktion unter dem Motto „Jedes Blatt zählt“ ist laut Bürgermeister Schmutz „sehr gut angenommen worden, und sogar noch besser als bei der Premiere 2019“. Damals waren auf öffentlichen Straßen und Plätzen 2000 Laubsäcke gefüllt worden. Schmutz würdigte das Engagement aller Teilnehmer sowie die Bauhofmitarbeiter und die Firma Ruster, die in ihren Geschäftsräumen erneut eine der Ausgabestellen für Laubsäcke betrieben hatte. pj

