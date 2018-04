Stadtbaumeister: „Arbeiten liegen sehr gut im Zeitplan“

Anzeige

Seit 12. März laufen die Bauarbeiten in der Ladenburger Hauptstraße. „Die Arbeiten liegen bislang sehr gut im Zeitplan, und die Verlegung der Wasserleitung ist zu drei Viertel abgeschlossen“, zieht Stadtbaumeister André Rehmsmeier in Absprache mit der städtischen Projektleiterin Nicole Ernst-Karch eine Zwischenbilanz.

Wie bereits 2008 und 2013 ist zurzeit ein weiteres Teilstück „fällig“: Der bisherige Belag wird durch „indisches Pflaster“ ersetzt. Zuvor sind Wasserleitungen im Untergrund zu erneuern. Der Abschnitt zwischen Brauerei- und Neugasse ist nur für Fußgänger passierbar. Die Tiefbaumaßnahmen sollen bis 20. Juni abgeschlossen sein. Anschließend folgt noch die Sanierung des Kanals im sogenannten Inliner-Verfahren, was aber zu „keiner Beeinträchtigung des Verkehrs“ führen soll, wie es auf Anfrage dieser Zeitung im Rathaus heißt.

Gelegentlich sollen einzelne Radfahrer durch die seitliche Fußgängerpassage fahren, obwohl es im Bereich der NKD-Filiale eng wird. Aktuell liegen jedoch im Rathaus „keine Beschwerden“ vor. Jedoch sollten Fahrräder in dem Bereich tatsächlich geschoben werden, so Rehmsmeier. Bestätigen kann Rehmsmeier, dass erwartbare archäologische Funde zu Tage getreten sind: „Offenbar ist tatsächlich ein Teil der römischen Steinkastellmauer aus dem dritten Jahrhundert gefunden worden. Weitere untergeordnete Mauern werden vom Landesdenkmalamt untersucht und kartiert“, so der Chef der Technischen Verwaltung. Dennoch ist der Straßenaufbruch zu 90 Prozent bereits erfolgt, und der Verbau auf einem Viertel der Strecke eingebracht.