Stadtentwicklung und Kita-Bau

Zu seiner letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr kommt der Ladenburger Gemeinderat an diesem Mittwoch um 18 Uhr in der Lobdengauhalle zusammen. Den ursprünglich an diesem Abend geplanten Beschluss des Haushaltsplans 2021 hat die Verwaltung auf Wunsch der Fraktionen auf den 27. Januar verschoben (wir berichteten).

Einer der im Rathaus dafür genannten Gründe, nämlich die Aufgabe des Ladenburger ABB-Standortes bis 2022, spielt bei den Beratungen eine Rolle. Denn für nach und nach freiwerdende Flächen zwischen Wallstadter, Benz- und Boveri-Straße soll laut Beschlussvorlage der Verwaltung die Stuttgarter Stadtentwicklung GmbH (STEG) zum Gesamtpreis von rund 53 000 Euro Konzepte erarbeiten.

Wichtig für Fördermittel

Diese wären Voraussetzung, um für die städtebauliche Erneuerung im Geltungsbereich des neuen Bebauungsplans „Wohnen und Gewerbe“, aber auch darüber hinaus im Stadtgebiet, Fördermittel aus Programmen der öffentlichen Hand beantragen zu können.

Mit der Planung des Kindergartens im Stadtteil West möchte die Verwaltung das Planungsbüro „Hort und Hensel“ (Kaiserslautern) für 116 000 Euro beauftragen. Das Büro hat unter anderem bereits die Kita Martin Luther in Edingen realisiert. Die vier Gruppen umfassende Einrichtung des Trägervereins Postillion in Ladenburg ist auf städtischem Baugrund für 60 Kinder vorgesehen (wir berichteten). Das Raumprogramm enthält jeweils zwei Ganztagsgruppen für Kinder über drei und Jüngere.

Erlässt die Stadt offene Beiträge und Gebühren für Kinderbetreuung und Musikschule? Die Einrichtungen waren Corona-bedingt ab Mitte März bis Ende Juni geschlossen oder nur eingeschränkt in Betrieb. Zur Entlastung der Familien empfiehlt die Verwaltung, aktuell stillgelegte Forderungen von rund 255 000 Euro endgültig niederzuschlagen und auf die bislang gestundeten Zahlungen zu verzichten.

Es geht um Bestattungen

Auch der neue gemeinsame Gutachterausschuss „Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis“ bei der Stadt Weinheim ist Thema: Eine Satzung über die „Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen und Leistungen“ ist zu beschließen. Außerdem soll das Gremium die Dienstleistungen für Bestattungen auf dem Ladenburger Friedhof bis zum Jahr 2024 vergeben. Wie immer sind eingangs Fragen und Anregungen seitens der Einwohner möglich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020