Stadtführungen für auswärtige Kunden

Seit Ende April ist das Wäschegeschäft „Creol“ an der Ecke Hauptstraße/Neugasse geöffnet. Doch erst heute lädt Ilona Lurz zur offiziellen Eröffnung ein. „Weil wir befürchteten, dass die Baustelle in der Hauptstraße nicht rechtzeitig fertig wird“, erläutert die Geschäftsführerin. Denn sie will auch die Kunden ihres Geschäfts in Mannheim, das nach 24 Jahren jetzt schließt, zur Neueröffnung einladen. „Und denen wollte ich keine Baustelle bieten, sondern einen schönen Anblick.“ Da Ilona Lurz in Ladenburg wohnt, ist ihr die Römerstadt bekannt. Auch Mitarbeiterin Antonia hat sich in die Stadt und in die nette Kundschaft verliebt, fährt die Geschäftsführerin fort. „Jeden Tag höre ich von Ladenburgern, dass mein Geschäft toll ist“,freut sich Ilona Lurz. „Und sie hoffen, dass andere Geschäftsleute jetzt auch den Mut haben, sich hier anzusiedeln.“

„Creol“, ein spezialisiertes Wäschegeschäft, bietet Produkte für alle Altersklassen in den Größen 34 bis 54, Klassiker und „flippige Teile“. Auch für Herren gibt es Einiges. Zur Eröffnung lädt Ilona Lurz vor allem auswärtigen Kunden heute um 11 Uhr zu einem geführten Stadtrundgang ein, zu einem weiteren am Sonntag um 12 Uhr. Es gibt zudem 20 Prozent Rabatt auf das Badesortiment. Eine Frau, die viele Ladenburger kennen, hilft im „Creol“ aus: Edeltrud Mächerlein, die 55 Jahre lang das Wäschegeschäft an gleicher Stelle betrieben hat. kba