Stadtgeschichte zum Mitnehmen

Mit ersten Ergebnissen eines spannenden Technikprojekts haben sich auch Jugendliche der Merian-Realschule am jüngsten Internationalen Museumstag in Ladenburg (wir berichteten bereits darüber) beteiligt. Jeanne Kobas, Lukas Graubner, Max Probst, Marek Schmidt und Paul Zips präsentierten im Lobdengau-Museum Prototypen von Produkten. Diese sollen, wenn sie serienreif sind, als Souvenirs für Touristen und Besucher dienen. „Das wollen wir jetzt ausbauen“, sagte Schülerin Jeanne beim Pressegespräch.

Als Vorlage diente das dreidimensionale Abbild der Jupiter-Giganten-Säule, das die Universität Heidelberg für wissenschaftliche Zwecke angefertigt hat. Dieser digitale Scan wurde im Auftrag der Stadt Ladenburg auch bereits zur Anfertigung von Säulenminiaturen aus Schokolade verwendet. Die insgesamt sieben Projektschüler stellten jetzt unter anderem Schlüsselanhänger und Kühlschrankmagneten vor. „Beide Aktionen haben Schnittstellen im städtischen Lobdengau-Museum und beruhen auf der vielfachen Rückmeldung an die Stadt, dass viele Gäste und Touristen gerne ein Stück Ladenburg mitnehmen wollen“, erläuterte Bürgermeister Stefan Schmutz. Es gehe bei diesen Kooperationen jeweils darum, Geschichte greifbar zu machen. Schmutz dankte den Schülern sowie ihren Techniklehrern Stefan Wehner und Dominic Arbogast für den sonntäglichen Einsatz im Museum. Dort konnten sich anschließend Besucher ein Bild von den ersten Ideen machen.

„Das ist ein Zwischenstand, da sich das Projekt in der Professionalisierungsphase befindet“, sagte Schmutz. Weihnachten wäre als möglicher Verkaufsstart zwar schön, dies sei aber keine Verpflichtung. Eine Schülerfirma, in der die Projektgruppe ihre Erfahrungen weitergeben wolle, sei noch zu gründen, ergänzte Arbogast. Die Präsentation umfasste auch das von Schülern gebaute Resultat einer fachinternen Projektprüfung, nämlich eine auf Knopfdruck beleuchtete Bühne mit drehbarem Podest und dem Titel „Manege frei für die Jupiter-Giganten-Säule“.

Am Schulzentrum entdeckt

Das Denkmal zeigt den Sieg des höchsten altrömischen Gotts Jupiter über die Giganten. Ein 1:1-Nachbau steht auf dem Museumsvorplatz am Bischofshof für das antike Lopodunum. Überreste eines Originals, das eindringende Alamannen im dritten Jahrhundert zerstört hatten, waren bei Ausgrabungen in den 1970er Jahren nahe des Schulzentrums entdeckt worden. Nicht zuletzt dank des durch Sponsoren ermöglichten 3D-Druckers an der MRS soll es jetzt zu neuem Leben erwachen. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019