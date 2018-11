Stadtinformation bleibt weiterhin in der Bibliothek

Seit einem Jahr ist die Stadtinformation in der Bibliothek untergebracht. Nun zogen Verwaltung und Gemeinderat Bilanz und legten fest: Die Stadtinformation wird in der Bücherei bleiben. Unumstritten war diese Entscheidung allerdings nicht.

Bürgermeister Stefan Schmutz sprach von einer Win-Win-Situation für die Stadtbibliothek (mehr Besucher) und die Touristen (mehr Öffnungszeiten). Allerdings hält er eine räumliche Trennung der Stadtinformation, die künftig Tourismusinformation heißen soll, von der Leseecke für nötig. Damit die Qualität der Bibliothek unter der zusätzlichen Aufgabe nicht leidet, möchte Schmutz im Rahmen der Haushaltsberatungen über Mittel für eine Umgestaltung sowie über eine bescheidene Erhöhung des Personals diskutieren. Ein wichtiges Anliegen: Die Einrichtung soll künftig barrierefrei erreichbar sein.

Den Sitzungsunterlagen ist zu entnehmen, dass 3054 Besucher zwischen Oktober 2017 und September 2018 die Dienste der Tourist-Info in der Stadtbibliothek in Anspruch nahmen.

Rückkehr zum Benz-Platz?

Carola Schuhmann (CDU) präsentierte einen Alternativvorschlag: Wenn es in der Bibliothek weder räumlich noch personell reiche, könnte die Stadtinformation doch an den alten Standort am Carl-Benz-Platz zurückkehren. „Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr nach den Bedürfnissen der Stadtbibliothek richten und die Touristen-Information zum Anhängsel der Bibliothek wird“, fügte sie an. Auch Gudrun Ruster (Freie Wähler) zeigte sich von einer Weiterentwicklung der Stadtinformation in der Bibliothek nicht begeistert.

Anders dagegen Ilse Schummer (SPD): „Das wunderschöne Ambiente sollte nicht nur für Ladenburger, sondern auch für die Gäste zugänglich sein.“ Hanne Zuber (Grüne) pflichtete ihr bei. Die Stadtbibliothek öffne sich als Begegnungsraum. „Und sie ist wesentlich attraktiver als die alte Stadtinformation am Carl-Benz-Platz.“ Schließlich kam es zur Abstimmung: 14 Stadträte votierten für einen Verbleib der Touristeninformation in der Stadtbibliothek, es gab eine Enthaltung und etliche Gegenstimmen, meist aus den Reihen der CDU.

Und nochmals befasste sich der Gemeinderat mit der Stadtbibliothek. Diesmal ging es um die Anschaffung eines elektronischen Systems zur Selbstverbuchung. Damit sollen Ausleihe- und Rückgabevorgänge erleichtert werden. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass immer weniger Ehrenamtliche Dienst in der Bibliothek tun wollen.

Rund 50 000 Euro kostet das System. Auf Nachfrage von Gudrun Ruster war zu erfahren, dass die laufenden Kosten 6000 Euro pro Jahr betragen. Alle Stadträte stimmten der Anschaffung zu.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018