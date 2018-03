Stadtkapelle feiert Jubiläum

Anzeige

Am Samstag, 12. Mai, um 19.30 findet in der Lobdengauhalle in Ladenburg das Konzert zum 25-jährigen Bestehen der Stadtkapelle Ladenburg statt. Dirigent Helmut Baumer hat ein Programm aus Höhepunkten der zurückliegenden Frühjahrskonzerte und neuen Werken zusammengestellt. Es zeigt die vielfältigen musikalischen Möglichkeiten eines modernen Blasorchesters.

Adventure von Markus Götz und Funk Attack von Otto M.S chwarz stehen ebenso auf dem Programm wie der Florentiner Marsch und die Ouverture der Operette Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach. Die Solisten des Abends sind Covadonga Alonso (Violine),Lothar Blüm, Markus Seeger und Max Heinke (Trompeten), Maximilian Sander (Xylophon) und Jeannette Friedrich (Gesang). Erstmals wird ein Gesangsensemble der Musikschule der Stadt Ladenburg mit einem Kinderliedermedley zusammen mit der Stadtkapelle zu hören sein.

Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Karten gibt es im Kundenforum des „Mannheimer Morgen“, Hauptstraße 20. Für alle im Vorverkauf erworbenen Karten gibt es beim Jubiläumskonzert ein Glas Sekt am Eingang. red