Stadtkapelle spielt Filmmusik

Am Samstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr findet in der Lobdengauhalle das Frühjahrskonzert „Cinema and More“ der Stadtkapelle Ladenburg unter der Leitung von Helmut Baumer statt. Auf dem Programm stehen Klassiker der Filmmusik von Ennio Morricone bis Hans Zimmer. In George Gershwins berühmter Rhapsody in Blue musiziert der 17 Jahre alte Pianist Youcheng Weng am Flügel. Oboist Olaf Gramlich ist der Solist bei der gefühlvollen Titelmusik „Gabriels Oboe“ aus dem Film „The Mission“. Abgerundet wird das Konzert mit einem swingenden Glenn Miller-Medley. Karten gibt es im Morgenforum des „MM“ in Ladenburg, Hauptstraße 20, für zwölf Euro, ermäßigt neun Euro. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019