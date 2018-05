„Stadtradeln“ für die Umwelt

Anzeige

Bei der Aktion „Stadtradeln“ werden die fahrradaktivsten Kommunen in Deutschland gesucht und ausgezeichnet. Ladenburg ist vom 9. Juni bis 29. Juni erstmalig mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle BürgerInnen sowie alle Personen, die in Ladenburg arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, mitmachen und für Ladenburg möglichst viele Radkilometer sammeln.

Jeder kann ein „Stadtradeln“-Team gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Die gefahrenen Fahrrad-Kilometer können bequem im Online-Radelkalender eingetragen, per „Stadtradeln“-App erfasst oder in Papierform im Rathaus abgeben werden. Rückfragen beantwortet Umweltberaterin Anna Struve (06203 / 70-149; E-Mail: anna.struve@ladenburg.de). Weitere Infos gibt es unter stadtradeln.de. red

Info: Infos und Anmeldung: www.stadtradeln.de