Stadtradeln geht weiter

Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr beim Wettbewerb „Stadtradeln“ ist Ladenburg auch 2019 wieder dabei. Im Zeitraum vom 18. Mai bis zum 7. Juni heißt es wieder „Rauf aufs Fahrrad und in die Pedale treten!“ In diesem Zeitraum können alle Bürger sowie alle Personen, die in Ladenburg arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Erstmals mit dabei ist in diesem Jahr auch die Gemeinde Heddesheim. Auch hier gilt: Alle, die in der Gemeinde wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können für den Sieg „ihrer“ Kommune in die Pedale treten.

Bei „Stadtradeln“ geht es um Spaß beim Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Jeder kann ein Team gründen, bzw. einem bestehenden beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Die gefahrenen Fahrrad-Kilometer können bequem im Online-Radelkalender eingetragen, per Stadtradeln-App erfasst oder in Papierform im Rathaus abgeben werden.

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.stadtradeln.de/ladenburg beziehungsweise www.stadtradeln.de/heddesheim. Für Rückfragen steht in Ladenburg Anna Struve, Umweltberaterin der Stadt, unter Telefon 06203/70149 oder per E-Mail anna.struve@ladenburg.de zur Verfügung. Für Heddesheim ist Bauamtsmitarbeiter Bernd Prägert Ansprechpartner (Telefon 06203/101282, bernd.praegert@heddesheim.de). red

