Stadtrat der Grünen geehrt

Alexander Spangenberg (l.), Rathauschef Stefan Schmutz. Peter Jaschke (pj)

Seit zehn Jahren gehört Alexander Spangenberg (Grüne) dem Ladenburger Gemeinderat an. Er rückte 2010 für Hannah-Lea Barsch in das Gremium nach. „Seine politischen Schwerpunkte liegen im Bereich der Umwelt und des Naturschutzes, aber auch als Kenner der Haushalts- und Finanzpolitik hat sein Wort Gewicht“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz, als er Spangenberg in der jüngsten Sitzung Ehrenurkunde und Stele des Gemeindetags Baden-Württemberg als Zeichen des Dankes und der Anerkennung überreichte. Spangenberg vertrete seine Standpunkte mit Überzeugung und Beharrlichkeit. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.10.2020