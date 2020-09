Stätte der Begegnung

Die geplante Begegnungsstätte in der Ladenburger Hauptstraße 59 soll im Oktober teilweise eröffnet werden. Dies teilte Bürgermeister Stefan Schmutz in der ersten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) der Stadt nach der Sommerpause am Mittwochabend mit. Inzwischen sei der Innenausbau abgeschlossen. „Wir stehen in Kontakt mit den Ehrenamtlichen, die die Kleiderkammer betreuen werden, und mit Vereinen, die die vorgelagerten Geschäftsräume der früheren Bäckerei Mantei nutzen wollen“, sagte Schmutz.

Wie diese Redaktion im September 2019 berichtete, hatte eine knappe Mehrheit im Gemeinderat für die neue Nutzung gestimmt. Hintergrund: Der Keller des evangelischen Gemeindehauses, der ab 2016 als Kleiderkammer gedient hatte und vom Arbeitskreis Flüchtlinge und Hilfsbedürftige (AK) betreut wurde, musste aus baulichen Gründen geschlossen werden. Da die Einrichtung mittlerweile fest etabliert sei, so Schmutz damals, kam die Idee auf, die Ab- und Ausgabestelle in den einstigen Lagerräumen der Bäckereifiliale unterzubringen.

Weitere Räume könnten Platz bieten für andere Angebote wie das „Café unter Freunden“ oder die Hausaufgabenhilfe, aber auch von anderen Trägern genutzt werden. Basis solle ein langfristiger Mietvertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung sein, hieß es vor einem Jahr. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020