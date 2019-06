Stahlgigant kommt im August

Erst im August soll der riesige stählerne Verschluss des Hochwassersperrtors an der Stauhaltung Ladenburg eingebaut werden. Das erklärte Klaus Michels, der Leiter des Amts für den Neckar-Ausbau (Heidelberg), auf Anfrage. Zwar lagert der 47 Meter lange, fünf Meter hohe und etwa 205 Tonnen schwere Stahlgigant bereits in Mannheim. Doch die beiden Hydraulikzylinder, die ihn antreiben sollen, sind noch in Produktion. Sie werden nach Einbau des Verschlusses an diesen angefügt. Darauf folgt die Fertigstellung der Steuerungs- und Elektrotechnik.

„Wir gehen davon aus, dass Ende des Jahres der Probebetrieb erfolgen kann“, fährt Klaus Michels fort: „Und falls dieser erfolgreich verläuft, kann das Hochwassersperrtor Anfang 2020 dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar übergeben werden.“

Ursprünglich war das Projekt mit 12,5 Millionen Euro veranschlagt. Nicht zuletzt wegen des Baustillstands von rund einem Jahr sei mit Mehrkosten zu rechnen, so Michels. Einen Betrag nennen kann er noch nicht. Der Grund für die Verzögerung: Zwischen Amt und Baufirma gab es Unstimmigkeiten über den Einbau der Armierungseisen in den Beton, der bei der Erneuerung des Hochwassersperrtors zum Einsatz kommt.

Eine gute Nachricht für die Autofahrer: Die seit Dienstag bestehende Sperrung der Brücke über den Seitenkanal wird heute aufgehoben. Unter der Fahrbahn sind in den vergangenen Tagen Steuerungs- und Elektrokabel verlegt worden. kba

