„Stark, dass wir uns vergrößert haben“

Die historische Premiere ist geglückt: Das besonders hohe reitsportliche Niveau des diesmal fünftägigen Springturniers in Ladenburg hat viele begeistert. Erstmals hatte der Pferdesportverein (PSV) eine Prüfung im Programm, bei der sich die Besten aus Baden-Württemberg für das Finale einer der wichtigsten Turnierserien im Land qualifizieren konnten. Die Rede ist vom Championat der BW-Bank. „Es war richtig gut, und ich fand´s toll, die erste Qualifikation bei uns zu haben“, freute sich PSV-Vizechef Andreas Huben.

Kurz zuvor hatte Julius Ehinger aus Riesbürg vor einigen Hundert Zuschauern die hochklassige Qualifikationsprüfung gewonnen. Beim ersten Durchgang mit 44 Startern in der Zwei-Sterne-S-Kategorie war nur elf Teilnehmern mit einem Nullfehlerritt der Einzug ins Stechen gelungen. Unter ihnen setzte sich dann der 22-jährige auf Flying Princess in seiner ersten BW-Banksaison sensationell gegen die erfahrene Barbara Steurer-Collee (Eberstadt) mit Quantus (Platz zwei) durch. Der Ilsfelder Sven Speidel, laut „Reiterjournal“ der BW-Bank-Aufsteiger der Saison 2018, wurde als bester Amateur mit Dawson Dritter.

Einige Hundert Zuschauer sahen allein im ersten Teil der Prüfung gewaltige 16 Sprünge über Hindernisse bis zu 1,50 Meter Höhe und 1,80 Meter Breite. Der erste fehlerfreie Ritt in der erlaubten Zeit gelang erst der Startnummer zehn. „Es ist spannend zu verfolgen, ob Stangen fallen und wer ins Stechen kommt“, erklärte Zuschauerin Julia Mattutat als frühere Reiterin. „Richtig stark, dass wir uns weiter vergrößert und so hochklassige Turniere haben“, fand die ebenso 22-jährige Ladenburger Dressurreiterin Britta Butschek vom PSV.

„Das war sehr gut und zu unserer vollsten Zufriedenheit gemacht: Die Kulisse war toll, das Wetter hat mitgespielt, und von uns aus kann das gerne wieder hier stattfinden“, sagte Sinika Müller von der BW-Bank in Stuttgart. „Wir sind sehr dankbar“, betonte PSV-Vorsitzender Stephan Bingel. Von „einer gelungenen Premiere für alle“ sprach Antonello Rofrano aus der Mannheimer Filiale des Sponsoren. Sein Kollege Willi Schmutzler überreichte den Siegpreis. „Wir hatten uns beworben und alle Vorgaben erfüllt“, erklärte PSV-Turnierleiter Peter Werdan strahlend, wie ihm dieser Coup gelungen war.

Werdan, selbst von früh bis spätnachts im Einsatz, weiß jedoch, dass der riesige Aufwand für einige der rund 120 ehrenamtlichen PSV-Helfer eine Belastung war: Von einem Freiwilligen war zu hören, dass es zwar immer noch Spaß mache, aber ein weniger straffes Pensum mit mehreren Ganztagesschichten wünschenswert wäre, zumal bereits am kommenden Donnerstag das bis Sonntag dauernde Dressurturnier beginnt. „Es ist eine ständige Motivation“, sagte Werdan dazu. Man habe bereits Prüfungen der unteren Klassen gestrichen. „Aber wir wollen doch auch den Nachwuchs und hiesige Reiter an Bord halten“, so Werdan.

Tags darauf triumphierte eine junge Reiterin aus der Region beim abschließenden Drei-Sterne-Springen: Anna-Elisa Schäfer aus Mannheim sprang mit Fuchsstute Midnight Blue nach einer Glanzleistung auf Platz eins und belegte mit Coeur d’Or auch noch Rang drei. Leider trübte der Diebstahl von 20 Sätteln aus Pferdetransportern die ansonsten erfreuliche Bilanz mit ersten Plätzen für Nachwuchsreiter wie Nina Kippenhan (RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim). Vom gastgebenden PSV erhielten folgende Teilnehmer Siegerschleifen: Elena und Rosalie Betz, Marie Estermann, Kiara Fischer, Nina Günther, Mia Gärtner und Julia Süßdorf. Auf Rang zwei: Anna-Lena Heerklotz, Maria Jakob, Lilly Magnussen, Melina Mantz, Amelie Matzke, Lina Meyer und Lina Oelert. Philippa Bell, Nina Gengenbach, Lenja Krieger, Tatjana Lehrian, Katharina Seiler und Marie-Sophie Zenzen belegten dritte Plätze.

