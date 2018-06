Anzeige

Am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg waren 89 Schüler zu den Abiturprüfungen angetreten. Und alle 89 werden am Samstag, 7. Juli, um 17 Uhr auch feierlich mit ihren Zeugnissen entlassen. Damit endet dann eine erfolgreiche Mission im Orbit des Schulhauses, deren Abschluss die Schüler in Anlehnung an die Weltraumabenteuer-Episoden der populären Filmreihe „Star Wars“ unter dem Motto „Stark Wars - Abisode 2018“ feiern. Hier alle Abgänger in alphabetischer Reihenfolge der Wohnorte und Nachnamen.

Edingen-Neckarhausen: Bronold, Nina; Ettehadi, Jobin; Gnilka, Tirza Joy Kristin; Knapp. Anna Maria; Röttig, Hannah; Weinelt, Casandra; Bosse, Clara Elsbeth; Graf, Patrick; Noglik, Pascal Johannes; Ohlhauser, Lukas; Smirloglou, Alexis; Walendy, Erik Samuel; Bhatti, Munazzah.

Friedrichsfeld: Blümmel, Lisa; Dorn, Nina Ottilie; Horn-Yildiz, Melissa; Köhler, Kevin; Rausch, Simon; Wölke, Sebastian.