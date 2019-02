Starkes Rallyeteam greift europaweit an

Bei der gelungenen Meisterfeier des Motorsport-Clubs (MSC) Dr. Carl Benz Ladenburg haben rund 60 Mitglieder um den Vorsitzenden Klaus Kurz im Domhofsaal der Stadt ihre Sportler und deren Erfolge gefeiert. In der bevorstehenden Saison 2019 will sich der Verein nicht nur an den Veranstaltungen zum 90. Todestag von Autopionier Dr. Carl Benz (4. April) beteiligen, sondern selbst mehrere Sportveranstaltungen ausrichten. Dies teilte MSC-Vizechef Stefan Otto mit.

Auch ein Jubiläum steht bevor: Am Donnerstag, 30. Mai (Vatertag), findet der 50. Automobilslalom statt. Diese Traditionsveranstaltung wird auf der Kartbahn in Walldorf ausgetragen und hat dieses Jahr vom Dachverband das Prädikat „Lauf zur deutschen Meisterschaft, Kategorie 3“ erhalten.

Zu den Klassikern vor Ort in Ladenburg zählen der Jugendkartslalom und der Motorradslalom des MSC. Auch ein Oldtimertreffen der Classic-Abteilung des Vereins im Benz-Park ist wieder geplant. „Das starke MSC-Rallyeteam könnte dieses Jahr die Meisterschaften Saar-Pfalz und Rheinland-Pfalz gewinnen“, sieht Otto gute Chancen. Das Team wolle 2019 jedenfalls auch an europäischen Wettbewerben teilnehmen.

Hier die Clubmeister in Reihenfolge ihrer Platzierung, zunächst im Automobilslalom: Manfred Eggert, Michael Heck, Tanja Siebert. Automobilrundstrecke: Michael Heck. Rallye: Marco Fleischmann (Sieger Fahrerwertung), Jonas Decker (Sieger Beifahrerwertung), Carlos Zeiss (Zweiter der Beifahrerwertung). Motorradslalom: Christian Galehr (Sieger Solowertung und Meister im ADAC-Motorradslalom der Pokalsaison 2018), Christian Brandt (Dritter), Andreas Fischer (Siebter der Gesamtwertung). Juniorwertung Motorradslalom: Tim Rehberger (6 Jahre). Wertung Gespanne (Beifahrer): Hans-Wilhelm Peter. Quadslalom: 1. Florian Häcker (Zweiter beim ADAC-Quadslalom, Pokalsaison), Jochen Kolb (Dritter), Christian Ambrosio (Vierter der Gesamtwertung). Motorrad (Enduro/Geländesport, solo): Thomas Rehberger. Historischer Geländesport (Wertung Gespanne): H.-W. Peter. Historischer Straßenrennsport (Wertung Gespanne: H.-W. Peter.

Im Jugendkartslalom waren folgende Fahrer je nach Altersklasse (AK) erfolgreich: 1. Clubmeister wurde Maximilian Behr in AK 1 als Siebter von 31 Startern in der nordbadischen Gesamtwertung. 1. Julian Betz (AK 2, 10. von 26), 2. Jan Sitner (22. von 26), 1: Nils Brummer (K4, 9. von 21), 2. Stefan Gajanovic (13. von 21), 3. Carlos Zeiss (17. von 21). Das MSC-Team wurde insgesamt Sechster unter 13 weiteren Teams der jüngsten ADAC-Meisterschaftsläufe in Nordbaden. pj

