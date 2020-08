Starkregen setzt 22 Keller unter Wasser

Ein heftiger Starkregen in Heddesheim hat am Donnerstagvormittag mehr als 20 Keller in der Weststadt von Ladenburg unter Wasser gesetzt. Weil die Feuerwehr der Römerstadt das auf die Schnelle nicht alleine schaffte, wurden auch die Kameraden aus Heddesheim zur Hilfe angefordert.

„Da ist eine ganze Straße abgesoffen“, formulierte Heddesheims Kommandant Dieter Kielmayer drastisch, was

