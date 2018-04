Starter hoffen auf Qualifikation für DM in der Römerstadt

Anzeige

„Halt die Klapp’ und renn’ lieber!“ So feuert eine Frau ihren Hund an. Der Vierbeiner bellt nämlich beim gemeinsamen Springen über die Hürden so freudig aufgeregt über diesen Spaß, dass er beinahe hinter dem austrainiert wirkenden Frauchen zurückzubleiben scheint.

Aber eben nur fast. Und so stehen am Ende dieser Teildisziplin des Vierkampfes null Fehler in einer beachtlichen Zeit. Zuschauer des Frühjahrsturniers beim Ladenburger Verein der Hundefreunde (VdH) bekommen schnell einen lebhaften Eindruck davon, warum das Paket aus Gehorsam, Hürden, Slalom und Hindernis inoffiziell auch gerne als „Königsdisziplin“ des Hundesports bezeichnet wird.

In Fußballschuhen mehr Halt

Auf dem Hundeplatz am Freibad gingen bei perfektem Frühlingswetter mit Sonnenschein 50 Vierkämpfer an den Start. Nachmittags kämpften rund 30 Dreier-Teams auch im Combinations-Speed-Cup (CSC) um die Qualifikation für die nächste Stufe auf dem Weg zu den diesjährigen Deutschen Meisterschaften (DM) Mitte Oktober in Ladenburg.