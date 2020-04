Startgeld spenden für guten Zweck

Es war für die Macher keine leichte Entscheidung, das traditionsreiche und bereits ausgebuchte Triathlon-Festival mit dem leistungssportlichen Wettbewerbsteil „Römerman“ in Ladenburg ersatzlos abzusagen. Doch „nach reiflicher Überlegung haben wir uns mit Tränen in den Augen dazu entschlossen“, teilt das sechsköpfige Organisationsteam um den neuen Gesamtleiter Holger Amend und seinen langjährigen Vorgänger Günter Bläß am Sonntag mit (wir berichteten am Montag kurz).

Team sieht Fürsorgepflicht

Letztlich führte kein Weg daran vorbei, auch weil sich „Datenlage und Vorhersagen täglich ändern“, so die Veranstalter. „So leid es uns tut: Wir können und wollen nicht zur Tagesordnung übergehen, während die Welt darum kämpft, ein lebensbedrohendes Virus einzudämmen“, heißt es in dem Schreiben an die für den 18. Juli bereits angemeldeten Teilnehmer und die Medien.

Es mache keinen Sinn, Sportler und auch Sponsoren weiterhin „im Glauben zu lassen, dass es dann bereits wieder ein unbeschwertes Festival geben kann“. Zwei Gesichtspunkte erschienen dem Team besonders wichtig: der unsichere Planungshorizont und die Fürsorgepflicht gegenüber Zuschauern, rund 450 Helfern, Sicherheitskräften sowie bis 1650 Athletinnen und Athleten bei „Römerman“ und breitensportlichem Fitnesstriathlon.

Eine Austragung, sofern sie denn von den Behörden offiziell freigegeben worden wäre, hätte es „höchstwahrscheinlich nur unter größten Auflagen und massiven Einschränkungen geben können – und damit wohl auch ohne Festival-Feeling und Finisher-Party“.

Davon abgesehen würden Rettungskräfte auch in absehbarer Zeit an anderer Stelle gebraucht. Ein weiteres wichtiges Argument: „Unsere 450 ehrenamtlichen Helfer zählen großenteils zur Virus-Risikogruppe und haben in diesen Monaten sicher andere Herausforderungen zu meistern als unsere Veranstaltungsplanung.“ Es sei angesichts der gegenwärtigen Lage unabsehbar, wie man die körperliche Unversehrtheit von Athleten, Helfern und Rettungsdienstkräften sicherstellen wolle. Vor allem dies habe das Team zur Absage bewogen.

Rückerstattung möglich

Die Startgebühr soll ohne Abzüge innerhalb der nächsten Wochen zurückerstattet werden. Jedoch könne jeder über die Internetseite www.roemerman.de/spende2020 sein Startgeld auch spenden, was voll umfänglich regionalen Rettungsdiensten zugutekomme. Dass der „Römerman“ eines der beliebtesten Kurzdistanz-Rennen sei, habe der neue Melderekord bewiesen: Innerhalb von 35 Minuten sei das Triathlon-Festival bereits Ende Januar ausgebucht gewesen. Es bleibe die Hoffnung, dass alle jetzt gemeldeten Teilnehmer am 17. Juli 2021 wieder dabei seien.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020