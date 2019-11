Statt Riesenwurm neue Biberburg zu sehen

Eine Pflanzaktion unter erschwerten Bedingungen: Nach ergiebigen Regenfällen bleibt die lehmige Erde beim Schaufeln und Graben bald zweifingerdick an den Schuhsohlen kleben. Da werden schnell auch die Beine schwer, und nicht nur die Arme vom Hantieren mit Spaten und Co. Dafür lassen sich die Pfähle zum Stabilisieren der jungen Bäume beim Anwachsen leichter versenken. Obendrein dauern die Arbeiten auf der Schafweide an der Bach-Erlebnisstation nicht all zu lange.

„Alles bewährte Streuobstsorten“

Und das Ergebnis der Mühen von rund einem Dutzend Aktiven und Helfern der Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) kann sich sehen lassen: Sechs Gehölze ersetzen auf der Streuobstwiese rund 20 Jahre alte Bäume, die durch frühjährliche und sommerliche Trockenheit seit 2018 eingegangen waren. Neben Zwetschge und Mirabelle setzen die Helfer vier alte Apfelsorten in die mit reichlich Substrat gelockerte Pflanzlocherde: Sie heißen Kaiser Wilhelm, Bitterfelder Sämling, Gewürzluiken und Jakob Fischer. „Alles bewährte Streuobstsorten: wüchsig, robust und wenig anfällig für Schädlinge“, erklärt Gartenbauingenieur Max Keller, als er die Gruppe in die richtige Pflanztechnik einweist.

„Wir haben viel gelernt, auch über den Pflanzschnitt“, sagt der örtliche BUND-Chef Dietrich Nährig. Der promovierte Diplombiologe weiß um die große Bedeutung solcher extensiv gepflegter Streuobstwiesen für die Artenvielfalt. „Es ist mit Tausenden von Kleinstlebewesen bis hin zu Vögeln und Baummardern das artenreichste Biotop“, erklärt er. Allein von den 40 Regenwurmarten, die es in Deutschland gebe, habe er beim Graben um die zehn gezählt. Freilich sei kein badischer Riesenregenwurm (Lumbricus badensis) darunter gewesen: Dieser ausgestreckt bis zu 60 Zentimeter lange Wurm komme ausschließlich im Schwarzwald vor. Mit der Aktion zeigt sich Nährig „auf jeden Fall zufrieden“. Vor allem spielt das Wetter mit, so dass man bei Herbstsonnenschein auch noch Vorkehrungen zum Stamm-, Wühlmaus- und Schafschutz trifft. Tags darauf an Ort und Stelle beim Tag der offenen Tür in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule: Die Bachstation bietet Besuchern vielfältige Möglichkeiten zum Kennenlernen der örtlichen Natur. Darüber hinaus ist der jüngste Biber-Damm am unteren Rombachlauf zu besichtigen. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019