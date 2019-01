Stefan Schmutz: „Alle wollen einen Beitrag leisten“

Spenden in Höhe von 5100 Euro überreichten gestern Vertreter von Bauernverband, Landfrauen sowie Altstadtrat Jürgen Müller in der Sebastianskapelle. 3600 Euro sind für die Restaurierung der mittelalterlichen Wandmalereien in dem alten Gotteshaus bestimmt, 1500 Euro gehen an das Haus Mirabelle, ein von der AWO betriebenes heilpädagogisches Kinderheim.

„Alle wollen einen Beitrag leisten“, freute sich Bürgermeister Stefan Schmutz über die Spenden für die Fresken. Das Denkmalamt habe signalisiert, dass es in diesem Jahr mit dem ersten Bauabschnitt losgeht. Nach dessen Abschluss wird die Stadt die Kapelle übernehmen. Heimatbund-Vorsitzende Carola Schuhmann hob den kunsthistorischen Wert der Fresken hervor. Im großen Umkreis gebe es kaum eine Kirche mit solchen Werken.

Geld statt Geschenke: 2100 Euro bekam Altstadtrat Jürgen Müller so bei seinem 80. Geburtstag zusammen. Er will mit der Spende dazu beitragen, dass die Kapelle für nachfolgende Generationen erhalten bleibt. 1500 Euro spendeten Bauernverband und Landfrauen für die Fresken, einen Teilerlös des Bauernballs 2018. „Wir sind alle in Ladenburg verwurzelt, so wie die Kapelle auch“, nannte Steffen Linnenbach die Motivation. Weitere 1500 Euro gehen an das Haus Mirabelle.

Fratzen als Dankeschön

Stadträtin Ilse Schummer, die auch bereits gespendet hat, möchte damit ihrer Stadt etwas zurückgeben. Die ersten, die mindestens 1000 Euro geben, erhalten einen Abdruck der Fratzen vom Turm, erläuterte sie, und die Spender nahmen die drei Kopien entgegen. „Ich freue mich, wenn die Aktion weiterwächst“, meinte Schummer. „Ich bin dankbar, wenn die Ladenburger unsere Kinder annehmen“, zeigte sich auch Silke Oertelt, die Leiterin des Hauses Mirabelle, froh über die Spende.

Es waren nicht die ersten Gaben für die Fresken. Das zeigt, dass die Bürger den Wert der Kapelle erkannt haben. Lange Zeit dämmerte das Bauwerk nämlich vor sich hin und wies nach und nach immer mehr Schäden auf. Vielleicht hat auch die Einschätzung eines Experten dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf St. Sebastian zu lenken. Der Kunsthistoriker Prof. Untermann hatte das Gotteshaus im November 2016 als „eines der bedeutendsten romanischen Bauwerke in der Region“ bezeichnet und auf Ähnlichkeiten mit dem Speyerer Dom hingewiesen. Er datiert die Kapelle in die Zeit um 1050. Davon sind beachtliche Teile erhalten. Die späteren Fresken zeigen unter anderem das Jüngste Gericht und Sankt Sebastian, den Namenspatron der Kapelle.

Im Dezember 2016 fasste dann der Gemeinderat den Beschluss, die Kapelle von der katholischen Kirche zu übernehmen. Die Vereinbarung besagt, dass das Gebäude nach Abschluss der ersten Sanierungsstufe (Kosten 718 000 Euro) in den Besitz der Stadt übergeht. Die zweite Stufe (rund 500 000 Euro) unterstützt die Stadt mit 163 000 Euro, den Rest bezahlen Erzdiözese Freiburg und Kirchengemeinde.

