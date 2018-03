Anzeige

Ein Spatenstich bei Eiseskälte ist kein leichtes Unterfangen: Selbst wenn es sich um ein über 44 Millionen Euro schweres Projekt wie die Martinshöfe in Ladenburg handelt, ist der Boden gefroren. „Das habe ich bislang selten gehabt“, sagt Antonius Kirsch, der Niederlassungsleiter des Investors BPD gestern, als er den Bauhelm aufsetzt und zum Spaten greift. „Nur Betonieren geht zurzeit noch nicht“, erklärt Ali Inceldalkesen als BDP-Projektleiter, aber sonst laufe alles nach Plan.

„Ich habe heute Morgen beschlossen, dass das Wetter in einer Woche besser ist“, kündigt Benno Rösch von der Baufirma OBG Rhein-Neckar augenzwinkernd an. Alle Beteiligten nehmen den OBG-Geschäftsführer da gerne beim Wort. „Wir sind in großer Freude über das, was hier passiert“, sagt Kirsch. Von den vorgesehenen 146 Wohneinheiten habe man seit dem Vertriebsstart im September 2017 bei den Zwei- bis Vierzimmerwohnungen im ersten Bauschnitt bereits über 50 Prozent verkauft. Die Quadratmeterpreise lägen zwischen rund 3200 und 4000 Euro. Die erste betreute Wohnung habe ebenso schon einen Käufer gefunden. Dass insgesamt mehr als 20 Prozent des zweiten Bauabschnitts bereits verkauft oder reserviert sind, teilte Verena Sommerfeld vom BDP-Regionalbüro Rhein-Neckar mit.

Martinshöfe Auf 13 000 Quadratmeter Gesamtfläche entsteht mit den Martinshöfen ein sechsteiliger Gebäudekomplex. Zwischen Wallstadter Straße, Martinsgärten und Schwarzkreuzstraße werden 146 Eigentumswohnungen angeboten. Auch betreutes Wohnen ist möglich. Im Erdgeschoss entlang der Wallstadter Straße ist laut Investor BPD „von Apotheke bis Bäckerei“ Handel und Gewerbe vorgesehen, darunter auch Arztpraxen. Es ist geplant, Ende 2019 die ersten Wohnungen bezugsfertig zu übergeben. pj

Tiefgarage mit 170 Stellplätzen

„Das sind tolle Ergebnisse“, sagt Kirsch. Auch BDP-Vertriebsleiter Alexander Jonas und Makler Markus Kölmel (Huther Immobilien Commercial, Mannheim)sind zufrieden: Schließlich sei zu berücksichtigen, dass erst die Vorarbeiten liefen. Wenn in Kürze der große Kran stehe, werde es jeden Tag zügig Fortschritte geben. Nach dem Abriss der alten Martinsschule entsteht jetzt als erstes die Tiefgarage mit 170 Stellplätzen. Es folgen die drei Gebäude des ersten Bauabschnitts in Friedhofsnähe. Ende 2018 sollen die Rohbauten fertig sein. „Wir sind sehr froh, dass es losgeht und das Areal im Herzen der Ladenburgs bespielt wird“, stellt Bürgermeister Stefan Schmutz fest. „Das Vorhaben mit attraktiven Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen ist die Initialzündung für alles, was in Ladenburg noch kommt“, so Schmutz. Zusammen mit weiteren Baugebieten an der Benzstraße und in der Nordstadt werde die Stadt in fünf bis sieben Jahren deutlich wachsen.