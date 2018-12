Stefan Schmutz: „Uns läuft die Zeit weg“

Wenn die Bevölkerung einer Stadt wächst, muss auch die Infrastruktur mitwachsen. Deshalb und weil schon jetzt Kapazitäten fehlen, investiert Ladenburg in seine Schulen und Kindergärten. So vergibt der Gemeinderat am 16. Mai einem Planungsbüro den Auftrag, Vorschläge zur Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule auszuarbeiten. Anfang Dezember stimmt der Technische Ausschuss der Erweiterung zu.

Auch mit Blick auf die Neubürger möchten Bürgermeister Schutz und der Gemeinderat eine neue Sporthalle. Auch, denn den Bedarf dafür gibt es schon lang. Am 19. Oktober informiert Schmutz darüber, dass er vom Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zum Bau einer Dreifeldhalle für Schul- und Vereinssport auf dem Areal des Römerstadions möchte. Die neue Halle, die nach groben Schätzungen fünf Millionen Euro kostet, soll 2021 stehen. Danach geht es an die Sanierung der Lobdengauhalle. „Wir müssen uns diese neue Halle nicht nur leisten, sondern wir können es auch“, erwähnt Schmutz die derzeit gute Finanzlage. Und er drängt zur Eile: „Die Zeit läuft uns weg.“ Schließlich sei Schulsport eine Pflichtaufgabe.

Wenige Tage darauf beschließt der Gemeinderat, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, die den genauen Standort der Halle bestimmen soll. Die Drachenbootpaddler des FV 03 fürchten, dass ihre Bootshalle dem Projekt zum Opfer fällt. Um so erfreuter sind sie, als der Rat mit knapper Mehrheit beschließt, die Standortsuche auf das Umfeld des Stadions auszuweiten.

Die Sportvereine freuen sich auf eine neue Halle, die Kulturvereine dagegen fragen sich, wo ihre Interessen bleiben. Der Bürgermeister meint, dass kulturelle Veranstaltungen hier durchaus stattfinden könnten, allerdings will er die Zahl der Zuschauer auf 200 begrenzen, um höhere Auflagen für Sicherheit und Brandschutz zu vermeiden. kba

