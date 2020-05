Steigt die Stadt bei Netze BW ein?

Corona-bedingt findet die nächste öffentliche Sitzung des Ladenburger Gemeinderates erneut in der Lobdengauhalle statt. Dort geht es am Mittwoch, 27. Mai, ab 18 Uhr um wichtige Vorbedingungen für den großen Logistikpark des Unternehmens Panattoni auf dem früheren Gelände von Reckitt Benckiser: Der für den Neubau von drei Hallen mit Büro- und Sozialräumen im Industriegebiet Altwasser beim Rhein-Neckar-Kreis eingereichte Bauantrag ist zum jetzigen Zeitpunkt nämlich noch nicht entscheidungsreif.

Der Grund: Einige der im Bebauungsplan geforderten Pflanz- und Begrünungspflichten sind nicht erfüllt. Der Bauherr beantragt eine Befreiung. Allerdings besteht die Stadt auf einen Ausgleich der ökologischen Bilanz. So sollen Pflanzungen vorgenommen und auf mehr als 75 Prozent der Dachflächen Photovoltaikanlagen errichtet werden. Ferner wird wohl eine Ausgleichszahlung fällig, weil durch die nicht vorgesehene Fassaden- und Dachbegrünung ein Kompensationsdefizit von rund 185 000 Ökopunkten verbleibe. Kurios: Der Gemeinderat soll einen Beschluss vom 23. Oktober wiederholen. Dabei hatte das Gremium den Vorhabens- und Erschließungsplan „Stationäre Jugendhilfe – Haus Mirabelle“, um den es erneut geht, bereits als Satzung verabschiedet. Jedoch hat sich laut Sitzungsvorlage die Unterschrift des dazugehörigen Durchführungsvertrags, welcher ein sogenanntes „Geschäft der laufenden Verwaltung“ darstellt, bis Anfang Mai dieses Jahres verzögert. Deshalb sei der Bebauungsplan auch noch nicht rechtsverbindlich. Um diesen aufgrund einer neuen Rechtsprechung nicht angreifbar zu machen, empfiehlt das Baurechtsamt in Heidelberg, den Satzungsbeschluss zu wiederholen und den Vorhabens- und Erschließungsplan im Anschluss daran öffentlich bekannt zu machen.

Die seit Dienstag vergangener Woche mit den Folgen des Großbrands beim Industriebetrieb RTP und weiteren Einsätzen quasi dauerbeschäftigte Freiwillige Feuerwehr benötigt ein neues Kleineinsatzfahrzeug (KEF). In der engeren Wahl stehen mehrere Angebote namhafter Fahrzeugbauer. Die Feuerwehrführung bevorzugt ein Kombiangebot für rund 86 350 Euro.

Der Gemeinderat berät außerdem darüber, eine städtische Beteiligung in Höhe von 7,4 Millionen Euro an der Netze BW GmbH zu zeichnen. Dafür biete sich das Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“ an. Hintergrund: Der Gemeinderat hatte bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 der Stadtverwaltung den Auftrag erteilt, aufgrund der aktuellen Niedrigzinssituation, die kommunale Vermögen ohne Mehrwert für die Ladenburger Bürgerschaft allmählich auszehre, nach wirtschaftlichen und vertrauenswürdigen Alternativen der Geldanlage zu suchen.

Wie diese Redaktion berichtete, leidet auch die örtliche Gastronomie unter den Folgen der landesweiten Pandemiemaßnahmen. Auf Anfrage teilte Rathaussprecherin Nicole Hoffmann mit, dass sich die Stadtverwaltung mit Wirten austausche und aktuell unterschiedliche Varianten prüfe, wie eine weitere Unterstützung aussehen könnte. Ziel sei es, darüber in der Sitzung des Gemeinderats am 24. Juni öffentlich zu beraten.

