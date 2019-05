Steinbacher löst Kietzmann ab

Die 49-jährige Stephanie Steinbacher löst am Mittwoch Antje Kietzmann als Leiterin der Stadtbibliothek Ladenburg ab. Die 42-jährige Diplom-Bibliothekarin (FH) Kietzmann wechselt zur Stadtbücherei nach Mannheim und wird dort Vizechefin. Ihre Nachfolgerin hat in der Römerstadteinrichtung die Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, wie der Beruf heute heißt, absolviert und blickt auf eine 32-jährige Erfahrung im Hause zurück. „Sie kennt das Geschäft aus dem Effeff“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz am Montag (wir werden noch ausführlich berichten).

