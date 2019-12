„Sternenglanz“ am Automuseum

„Sternenglanz und Hüttenzauber“ ist der poetische Name für den Weihnachtsmarkt am Automuseum Dr. Carl Benz. Die Veranstalter laden dazu am Samstag, 7. Dezember, sowie am Sonntag, 8. Dezember auf das Museumsgelände ein.

Die Besucher erwartet drinnen und draußen jede Menge vorweihnachtliche Stimmung, es gibt Stände und Buden von mehr als 40 Kunsthandwerkern, eine „Christmas-Lounge“ sowie kulinarische Spezialitäten. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 12 bis 22 Uhr, der Kunsthandwerkermarkt bis 19 Uhr. Am Sonntag kann man den Weihnachtsmarkt von 12 bis 20 Uhr sowie den Kunsthandwerkermarkt bis 18 Uhr besuchen. Weitere Informationen unter www.automuseum-dr-carl-benz.de stk

