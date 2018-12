Sternsinger ab 2. Januar unterwegs

Die Sternsinger sind in Ladenburg von Mittwoch, 2. Januar, bis Samstag, 5. Januar, unterwegs. Nach dem Aussendungsgottesdienst in der St. Gallus-Kirche am Mittwoch, 2. Januar, um 14.30 Uhr ziehen rund 120 Sternsinger mit ihren Begleiterinnen und Begleitern in mehreren Gruppen durch die Stadt. Singend bringen sie den traditionellen Segen an die Türen der Häuser und Wohnungen. Alle freuen sich über einen freundlichen Empfang. Zur Verstärkung der Gruppen werden noch Begleiter gesucht. Kurzfristig Entschlossene mögen sich sich bei Christian Schadwinkel melden (Telefon: 06203/6 73 16 73). Am Sonntag, 6. Januar, findet zum Abschluss der Aktion um 9.30 Uhr der Dankgottesdienst in St. Gallus statt. pj

