Sternsinger helfen gerne

Warum ist das Sternsingen bei Wind und Wetter eigentlich so beliebt? „Weil ich anderen gerne helfe.“ Diesen Grund nennt die neunjährige Lia Steiner. „Weil es mir Spaß macht“, antwortet die zehnjährige Luisa Tasch. Beide Mädchen freuen sich darauf, mit Freundinnen von Haus zu Haus zu ziehen, vor den Türen zu singen und so Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Vom 2. bis 5. Januar ist es wieder soweit: Dann ist Sternsinger-Zeit.

„Es geht uns darum, die Kinder einzustimmen und zu motivieren“, erklärt Karin Bentzinger den Hintergrund eines Aktionsnachmittags zur ersten Vorbereitung im Saal des Günther´schen Kindergartens in Ladenburg. Zum Trainerteam gehören auch Christine Bode, Ursula Knopf, Michael Kühnhold, Wolfgang Ibach, Christian Schadwinkel und die katholische Gemeindereferentin Silvia Streun. Rund 60 Mädchen und Jungen sind gekommen. „Es ist sehr gut besucht“, freut sich Schadwinkel. Mit Sabine Weil und deren musikalischen Assistentin Mucilli Dibrani lernen sie zunächst Lieder wie „Stern über Bethlehem“ kennen oder frischen sie auf, denn viele sind schon zum wiederholten Male dabei, wie ein Fragespiel zum Auftakt ergibt.

Zum vierten Mal dabei

„Schlechtes Wetter macht mir nichts aus, aber ich würde mir wünschen, dass alle Leute ihre Türen aufmachen und sich freuen, wenn wir singen“, sagt Luisa im Gespräch mit dem Reporter des „Mannheimer Morgen“ vor ihrem vierten Einsatz als Sternsinger. Diesmal steht das Thema „Kinder mit Behinderungen“ im Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ wird den künftigen Sternsingern auf kindgerechte Weise durch Spiele und Bastelangebote vermittelt, mit welchen Schwierigkeiten der Alltag von Kindern mit Behinderungen im Beispielland verbunden ist.

Der Nachmittag trägt dazu bei, dass die Kinder wissen, wofür sie den Dreikönigssegen in die Wohnungen und Häuser bringen. „Es macht auf jeden Fall Spaß“, sagt auch Kira Bentzinger (14), die an diesem Nachmitttag zusammen mit Maya Gander (15) Keksteller nachfüllt und Getränke ausschenkt. Doch sind die beiden auch als Betreuerinnen aktiv: „Wir wollten schon immer mal eine eigene Gruppe haben“, erzählt Kira. „Und dieses Jahr hat es geklappt“, fügt Maya hinzu. Wie sie ausführt, gehe es darum zu üben, später einmal Verantwortung für eine Gruppe zu übernehmen.

Der soziale Aspekt spielt aber auch eine Rolle: „Man hat schon nachhaltig etwas davon, wenn sich alle über den Gesang freuen“, erklärt Maya. Solche Einstellungen bewirken etwas: Nicht umsonst haben die Sternsinger Anfang dieses Jahres mit 21 192 Euro einen neuen Sammelrekord aufgestellt. Doch das ist nicht der Hauptantrieb für die „Sternsinger-Trainer“.

Film gibt Einblick

Dass es sich auch diesmal vor allem wegen der Sache lohnt zu helfen, zeigt ein Motivationsfilm auf: TV-Reporter Willi Weitzel war für die Sternsinger in Lima, der Hauptstadt Perus, unterwegs. Dort hat er Kinder getroffen, die mit einer Behinderung leben.

Die jungen Zuschauer in Ladenburg lernen den Alltag von Ángeles, Eddú und Carlos Andrés kennen und erfahren, was es für sie bedeutet, zu spielen, zu lernen und Freundschaften zu schließen. Im Sternsinger-Projekt „Yancana Huasy“ sorgen seit 37 Jahren in einem Elendsviertel von Lima beeindruckende Menschen jeden Tag dafür, dass Kinder mit einer Behinderung angemessen gefördert werden und am Leben der Gesellschaft teilhaben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018