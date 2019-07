Streichorchester erstmals im Domhof

Erstmals präsentiert das Ladenburger Streichorchester sein bereits traditionelles Sommerkonzert am Sonntag, 14. Juli, um 19.30 Uhr im Domhofsaal der Stadt (Hauptstraße 7). Auf dem Programm stehen Bachs Klavierkonzert in d-moll und Werke von Barock bis Pop. Die Solistin des Abends ist Lucia Cerviño am Klavier. Diese Schülerin der städtischen Musikschulklasse von Andreas Benend war bereits mehrfach Preisträgerin bei Jugend Musiziert. Weitere Jugendliche der Musikschule unterstützen das Streichorchester. Dieses Ensemble besteht aus erwachsenen Schülern sowie Freunden der kommunalen Einrichtung unter der Leitung deren Cello-Lehrers Frederik Durczok. Der Eintritt ist frei. In der Pause gibt es Erfrischungen. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.07.2019